イム・ジヨン、『素晴らしき新世界』最終回を迎え感謝「私の人生に訪れてくれてありがとう」 “チャ・セゲ” ホ・ナムジュンとの仲良しオフショットも
俳優のイム・ジヨンが22日までに、自身のインスタグラムを更新。最終回を迎えたNetflixシリーズの韓国ドラマ『素晴らしき新世界』について感謝を伝えた。
【写真】イム・ジヨン、ホ・ナムジュンらとの仲良しオフショット公開
同作は、朝鮮時代に処刑された側室カン・ダンシム（イム・ジヨン）が、目覚めると現代で駆け出し俳優シン・ソリに憑依…そこで出会った、冷酷な財閥御曹司チャ・セゲ（ホ・ナムジュン）と繰り広げるラブロマンスとなっている。
イム・ジヨンは「これまでドラマ『素晴らしき新世界』をご覧いただき、愛してくださったすべての方々に感謝申し上げます（ハート）。厳しい寒さの冬、『素晴らしき新世界』のために、尽力してくださったすべてのスタッフの方々や俳優の皆さんに、敬意を込めて拍手を送ります」と感謝の意を表した。
続けて「そして、私のソリよ。果てしなく広い海のような私の人生に訪れてくれてありがとう。あなたが教えてくれたその勇気と、その決意一つで羽ばたいてみよう。5月の初めに降る雪の花のように、軽やかに羽ばたいて。愛していたよ、シン・ソリ、チャ・セゲ、安らかに」と役についてもメッセージした。
あわせてイム・ジヨンは、チャ・セゲを演じたホ・ナムジュンやチャン・スンジョ、キム・ミンソクらとのオフショットも多数公開。
この投稿に共演したチェ・ソアンは「先輩、本当に、本当にお疲れ様でした!!最高」、韓国の放送局SNSの公式アカウントは「新年の贈り物みたいに来てくれた、シン・ソリのおかげで幸せでした」とコメント。またファンからは「今年の最高のドラマ」「この素晴らしい贈り物をありがとう」「最高のドラマ、最高の演技、全てが最高」「すでにシン・ソリとチャ・セゲが恋しい…」と反響が集まっている。
【写真】イム・ジヨン、ホ・ナムジュンらとの仲良しオフショット公開
同作は、朝鮮時代に処刑された側室カン・ダンシム（イム・ジヨン）が、目覚めると現代で駆け出し俳優シン・ソリに憑依…そこで出会った、冷酷な財閥御曹司チャ・セゲ（ホ・ナムジュン）と繰り広げるラブロマンスとなっている。
続けて「そして、私のソリよ。果てしなく広い海のような私の人生に訪れてくれてありがとう。あなたが教えてくれたその勇気と、その決意一つで羽ばたいてみよう。5月の初めに降る雪の花のように、軽やかに羽ばたいて。愛していたよ、シン・ソリ、チャ・セゲ、安らかに」と役についてもメッセージした。
あわせてイム・ジヨンは、チャ・セゲを演じたホ・ナムジュンやチャン・スンジョ、キム・ミンソクらとのオフショットも多数公開。
この投稿に共演したチェ・ソアンは「先輩、本当に、本当にお疲れ様でした!!最高」、韓国の放送局SNSの公式アカウントは「新年の贈り物みたいに来てくれた、シン・ソリのおかげで幸せでした」とコメント。またファンからは「今年の最高のドラマ」「この素晴らしい贈り物をありがとう」「最高のドラマ、最高の演技、全てが最高」「すでにシン・ソリとチャ・セゲが恋しい…」と反響が集まっている。