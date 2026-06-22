みちょぱ、出産前に頭を悩ませる“問題”を告白 親としての責任あふれる一言に共演者思わず「そんなことまで考えるように!?」
モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が21日放送のフジテレビ系バラエティー『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜 深1：00〜深1：30）に出演。出産前に頭を悩ませている“問題”を告白した。
【写真】「可愛い」ハワイ満喫、みちょぱのお腹ふっくらショット
2022年10月にモデルで俳優の大倉士門と結婚。今年2月に第1子の妊娠を公表したみちょぱ。ともにレギュラー出演する水野美紀から「どうですか？」と近況を尋ねられると、「元気にやっています」と笑みを浮かべた。この表情に水野は「なんか良い。優しい顔になって」とほほ笑んだ。
また出産前の不安についてみちょぱは「結局決まらない…名前が」と明かし「ちょっといいかなと思った名前が『やっぱ画数悪いな』とかなるし…」とポツリ。親としての自覚が着々と芽生えているみちょぱのこの発言に水野は「そんなことまで考えるようになった!?」と驚き、みちょぱの成長を喜んでいるようだった。
【写真】「可愛い」ハワイ満喫、みちょぱのお腹ふっくらショット
2022年10月にモデルで俳優の大倉士門と結婚。今年2月に第1子の妊娠を公表したみちょぱ。ともにレギュラー出演する水野美紀から「どうですか？」と近況を尋ねられると、「元気にやっています」と笑みを浮かべた。この表情に水野は「なんか良い。優しい顔になって」とほほ笑んだ。
また出産前の不安についてみちょぱは「結局決まらない…名前が」と明かし「ちょっといいかなと思った名前が『やっぱ画数悪いな』とかなるし…」とポツリ。親としての自覚が着々と芽生えているみちょぱのこの発言に水野は「そんなことまで考えるようになった!?」と驚き、みちょぱの成長を喜んでいるようだった。