日本テレビ系「２４時間テレビ４９―愛は地球を救う―」（８月２９、３０日）のチャリティーマラソンランナーをつとめることが決まった女優・星野真里が２２日までに自身のインスタグラムを更新。ガッツポーズの投稿が話題を呼んでいる。

「鍛えれば鍛えるほどに強くなる私の身体こそ宝物」と書き出し、「＃当たり前じゃない ＃健康 ＃体力維持 ＃今年の目標」とハッシュタグを並べて笑顔でガッツポーズを披露する写真を数枚アップした星野。今年の２４時間テレビのマラソンランナーを務めることが２１日の日本テレビ系「Ｇｏｌｄｅｎ ＳｉｘＴＯＮＥＳ」（日曜・後９時）内で発表され、「ご覧いただきありがとうございます 一瞬で消えてしまう私の記憶 そして思考と違う動きをする私の身体に愕然とする時間ではありましたが、楽しんでいただけたのなら幸いです」とつづった。さらに「頑張ることが目の前にあり、頑張れる身体と心があることはとても幸せなことです いつもは暑くて苦手な夏ですが、私が生まれ、娘が生まれた季節でもあります 今年の夏はきっと忘れられない夏になる 何よりも自分の身体を大切に、精一杯頑張ります」と意気込みを記した。

この投稿には「きっと泣きながら見る！応援してます！！！！」「無理せず悔いがないよう走り抜けてください」「素晴らしい挑戦」「チャリティーマラソン頑張って」「お身体に気をつけて頑張ってください」「真里さんいつも若々しくて美しい」などのコメントが寄せられている。