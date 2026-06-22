「M−1グランプリ2026」の開催会見が22日、都内で行われた。

会見では昨年は5年連続で決勝に進出し、4位だった真空ジェシカの川北茂澄（37）が、不思議キャラ全開で“大暴れ”した。

司会の麒麟・川島明から「M−1が唯一のレギュラー番組」と紹介されると「6年連続（決勝進出）を目指して、ここまで頑張ってきたので」と話し、他の会見参加者から一斉に「優勝目指してないんだ」とツッコミを受けた。川北の発言に、相方のガク（35）は「ウソ、ウソ、ウソ！」と反応し、会場の笑いを誘っていた。

会見中は「僕のもう1個の人格みたいなもの」という「宇宙戦士」が、川北の中に宿っているという設定で、ことあるごとに「宇宙では…」と発言し、じわじわと浸透させて笑いを起こした。当初は川島から「まず、出るか出ないか」と問われて、言葉をにごしていたのも「もう1個の人格・宇宙戦士」のせいだとし、後から「M−1は出る！」と宣言。「エントリーしたら、決勝にいかせてもらえることになっているので」と、冗談めかして話したが、川島からは「そのぐらいの実力はありますからね」と、期待を寄せられていた。