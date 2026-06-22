【30MP 伊地知虹夏】 6月26日 発売予定 価格：5,940円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MP 伊地知虹夏」のパッケージ画像を公開した。発売は6月26日を予定しており、価格は5,940円。

本製品は、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」より、結束バンドのドラムを担当する「伊地知虹夏」を、同社のプラモデルブランド「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」より商品化したもの。

今回「30MP」の公式Xアカウント「30 MINUTES PREFERENCE公式SNS」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、結束バンドのTシャツを着て笑顔を見せる伊地知虹夏が描かれたデザインとなっている。

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス