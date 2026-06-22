【くら寿司 × PEANUTS】コラボメニュー販売や限定グッズのプレゼント企画、店内装飾などを展開

回転寿司チェーン「くら寿司」は、人気コミック「PEANUTS」とのコラボキャンペーンを6月26日から全国の店舗で開始する。

スヌーピーやウッドストックをモチーフにした限定メニュー3品を販売する。また、オリジナルコラボグッズが当たる「ビッくらポン!」や、「寿司皿」などの特別なグッズを先着順でプレゼントする企画も用意した。さらに、店舗限定の店内装飾や抽選キャンペーンも実施する。

コラボ企画は8月上旬まで実施予定。限定メニューやグッズなどは数量限定で提供し、なくなり次第終了となる。

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〈コラボメニューの概要〉

3品のコラボメニューを販売する。持ち帰りは不可。対象メニューを注文した人に、スヌーピーやチャーリー･ブラウンなどのキャラクターを描いたオリジナルステッカーを、ランダムで1枚プレゼントする。全20種類。

いずれも数量限定で、予定数量に達し次第、販売終了となる。以下の販売価格はいずれも税込で表記。一部店舗では価格が異なるとしている。

【販売概要】

販売期間: 2026年6月26日(金)〜8月5日(水)

販売エリア:全国の「くら寿司」店舗

◆「スヌーピーのミニピザまん」250円

スヌーピーの好物の1つであるピザをイメージしたピザまん。ほのかな甘みを感じる生地の中に、ピザソースやチーズ、玉ねぎ、バジルを包んだ。クリーミーなモッツァレラと濃厚なゴーダの2種をブレンドして使用。チーズのコクとソースの酸味、生地の甘みを味わえるよう仕上げた。包み紙にはスヌーピーのイラストを描いた。

◆「スヌーピーのクッキー&クリームチーズケーキ」430円

スヌーピーのモノトーンカラーをイメージしたデザート。しっとり食感のココアスポンジの上に、砕いたクッキーを混ぜ込んだレアチーズムースを重ね、ブラックココアビスケットをトッピング。仕上げにチョコソースをかけた。ザクザク･クリーミー･しっとりと移り変わる3つの食感のハーモニーが楽しめるとしている。

◆「スヌーピーの仲良しコーラフロート」550円

スヌーピーとウッドストックをモチーフにしたフロート。化学調味料･人工甘味料･合成着色料･人工保存料が無添加の「くら寿司」特製コーラに、マンゴーミルクホイップを組み合わせた。食感のアクセントになるシュガースプレーをトッピングした。

コーラの「黒」とバニラアイスの「白」でスヌーピーを、マンゴーミルクホイップとシュガースプレーの「黄色」でウッドストックを表現したとしている。

〈「ビッくらポン!」で当たる限定グッズ概要〉

6月26日〜8月6日、「ビッくらポン!」で限定グッズが当たる企画を展開する。各テーブルの皿回収ポケットに食べ終えた皿を5枚入れてゲームに挑戦するもの。「スマホで注文」の活用で、サイドメニューなどでも「ビッくらポン!」を利用できる。

期間限定の景品として「缶バッジ」(全20種類)と「クリアキーホルダー」(全5種類)、「マスキングテープ」(全5種類)を用意した。なくなり次第終了。

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〈限定グッズのプレゼントキャンペーン概要〉

税込3,000円の会計ごとに限定グッズをプレゼントするキャンペーンを、3回に分けて実施する。6月26日から第1弾を開始し、第2弾は7月10日から、第3弾は7月24日からとなる。各回で異なるグッズを展開し、先着順で提供する。

対象は店内飲食と持ち帰り。「どこでもくら寿司」ほか「出前館」「Uber Eats」「menu」からの注文は対象外となる。

◆第1弾

実施期間:2026年6月26日(金)〜なくなり次第終了

提供グッズ:「ノート」(全4種) ※合計先着30万人限定

◆第2弾

実施期間:2026年7月10日(金)〜なくなり次第終了

提供グッズ:「クリアファイル」(全4種) ※合計先着30万人限定

◆第3弾

実施期間:2026年7月24日(金)〜なくなり次第終了

提供グッズ:「寿司皿」(全4種) ※合計先着30万人限定

〈店内装飾や抽選キャンペーンも展開〉

「グローバル旗艦店 原宿」と「グローバル旗艦店 なんばパークスサウス」で、スヌーピーやその仲間たちを描いた「PEANUTS」仕様の店内装飾を行う。フォトスポットとしても利用できるとしている。6月26日〜8月6日の期間で実施する。

さらに、限定グッズのコンプリートセットをプレゼントする2つの抽選キャンペーンを展開する。

ひとつは会計レシートを登録して特設ページから応募する「PEANUTS」レシートキャンペーン。対象期間内に「くら寿司」でコラボメニュー1品を注文した合計税込3,000円以上のレシートが対象で、応募者から抽選で10人に第1〜3弾の景品コンプリートセットをプレゼントする。応募期間は6月26日〜8月6日まで。

もうひとつは「くら寿司」公式SNSを通じたキャンペーン。公式Xでは「フォロー&リポスト」、公式Instagramでは「フォロー&コメント」した人が対象で、抽選で10人に「ビッくらポン!」景品コンプリートセットをプレゼントする。応募期間は7月10日〜23日まで。

■「PEANUTS」レシートキャンペーン･応募ページ