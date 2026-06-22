【ファミマ】フラッペ「味わうごほうびフルーツ」シリーズ誕生!メロン･ストロベリー･シャインマスカット･ピーチ･マンゴーの全5種を2週間ごとに発売

ファミリーマートは、果実感を楽しめるフラッペの新ラインアップ「味わうごほうびフルーツシリーズ」を全国で展開する。

第一弾の「メロンフラッペ」(税込380円)を2026年6月23日から発売し、その後約2週間ごとに、「ストロベリーフラッペ」「シャインマスカットフラッペ」「ピーチフラッペ」「マンゴーフラッペ」を発売する。

さらに、「味わうごほうびフルーツ」シリーズの発売を記念し、コーラスグループ「モナキ」とタイアップしたキャンペーンを実施する。

〈「味わうごほうびフルーツシリーズ」について〉

近年、フローズンドリンク市場では、“ごほうび感”や“本格フルーツ感”を求めるニーズが高まっている。ファミリーマートでは、これまでにもフラッペシリーズで様々なコラボレーションやフレーバーを展開してきた。中でも、フラッペを日常のちょっとした「ごほうび」として楽しみんでいるという声が多かったため、フルーツの「ごほうび感」を追求した新シリーズを展開する。

「味わうごほうびフルーツシリーズ」は、果汁や果肉の配合にこだわり、それぞれのフルーツが持つ香り･甘み･食感を最大限引き出した設計で、フルーツ専門店のスイーツやカフェドリンクのような満足感を、コンビニで手軽に楽しめる商品として開発した。6月から8月にかけて全5種を発売する。

【「味わうごほうびフルーツシリーズ」5品の画像はこちら】

〈「味わうごほうびフルーツ」シリーズ ラインアップ〉

◆メロンフラッペ(数量限定)

【価格】352円(税込380円)

【発売日】2026年6月23日

シリーズ第1弾として発売する「メロンフラッペ」は、さわやかな味わいの青肉メロン果汁を使用したアイスに、芳醇な香りと甘さが特徴の赤肉メロン果肉入りソースを組み合わせた贅沢な一品。

メロン果肉入りソースは、果肉感と芳醇な香りが特徴の赤肉メロンを使用することで、メロンのごろごろ食感と甘い香りを楽しめる。

アイス部分には、さわやかな味わいが特徴の青肉メロンを果汁として使用した。メロンのジューシーな甘さを引き出すため、収穫後に追熟させた完熟の青肉メロンを使用している。

※果汁･果肉比率23%(ミルクを注ぐ前の割合)

◆ストロベリーフラッペ

【価格】352円(税込380円)

【発売日】2026年7月7日

たっぷりのいちご果肉ソースで、いちご本来のみずみずしさと果実感を楽しめる、ごほうび感たっぷりのフラッペ。ジューシーないちごの味わいと、つぶつぶ食感の果肉ソースを使用することで、“まるでいちごを頬張ったような”満足感を実現した。

※果汁･果肉比率14%(ミルクを注ぐ前の割合)

◆シャインマスカットフラッペ(数量限定)

【価格】352円(税込380円)

【発売日】2026年7月28日

シャインマスカットならではのみずみずしい果汁感と、爽やかな後味が特徴のフラッペ。シャインマスカット果汁を一部使用し、上品な甘さと高貴な香りを楽しめる。ぷるんとした食感のマスカットゼリーを使用することで、飲みごたえと素材感を両立した。マスカット果肉は入っていない。

※マスカット果汁18%(ミルクを注ぐ前の割合)のうち、シャインマスカット果汁を51%使用

◆ピーチフラッペ(数量限定)

【価格】352円(税込380円)

【発売日】2026年8月11日

ごろっとした白桃果肉と白桃果肉入りソースを使用し、フレッシュなピーチの味わいと、すっきりとした甘さを楽しめる一杯に仕上げた。果肉たっぷりで最後のひと口まで桃のジューシーさを堪能できる。

※果汁･果肉比率10%(ミルクを注ぐ前の割合)

◆マンゴーフラッペ(数量限定)

【価格】352円(税込380円)

【発売日】2026年8月11日

甘み香り豊かなアルフォンソマンゴーピューレを製品中6%使用。マンゴーの甘みを引き立てながらも、後味はすっきりと飲みやすく仕上げ、夏らしいトロピカルな味わいに仕立てた。

※果汁･果肉比率10%(ミルクを注ぐ前の割合)

【「味わうごほうびフルーツシリーズ」5品の画像はこちら】

〈「モナキ」のサイン入りチェキなどが当たるキャンペーン〉

「味わうごほうびフルーツシリーズ」の発売を記念し、コーラスグループ「モナキ」を起用した『飲まずにはいられない★モナキとフラッペキャンペーン』を実施する。

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして、対象のフラッペを1個購入するごとにスタンプが1個たまる。集めたスタンプ数に応じて、サイン入りチェキやキャンペーン限定トレカセットなど、ここでしか手に入らない特典に応募できる。

【実施期間】2026年6月23日〜8月31日

【応募期間】2026年6月23日〜9月4日

【特典】

スタンプ5個:モナキ モデルプレス限定サイン入りチェキ(計10人)

スタンプ3個:モナキ モデルプレス限定 特製トレカ5枚セット(計20人)

【対象商品】

「味わうごほうびフルーツシリーズ」全5種(メロンフラッペ･ストロベリーフラッペ･シャインマスカットフラッペ･ピーチフラッペ･マンゴーフラッペ)

〈フラッペに使える100円引きレシートクーポンがもらえるキャンペーン〉

「FAMIMA CAFÉ」のフラッペを購入すると、次回フラッペに使える100円引きレシートクーポンがもらえるキャンペーンを実施する。

【配布期間】

2026年6月23日〜6月29日

【利用期間】

2026年6月23日 AM7:00〜7月6日

【対象商品】

フラッペ全品