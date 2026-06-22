3児の母・川崎希「ほぼ先週と同じ内容になってしまった」手作り弁当公開「親近感がわく」「彩りが綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/06/22】タレントの川崎希が6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】38歳元AKB3児のママタレ「お弁当あるある」“先週とほぼ同じ”の2色そぼろ＆カツ弁当
川崎は「お弁当出来た〜」と報告し、手作りの弁当を公開。「ほぼ先週と同じ内容になってしまった」とつづり、白米に玉子と肉の2色のそぼろを乗せ、カツ、飾り切りしたウインナー、にんじん、ブロッコリーのおかずを添えた弁当を公開した。
この投稿に、ファンからは「ほぼ同じ内容ってお弁当あるあるですよね」「美味しそう」「おかずの彩りが綺麗」「愛情が伝わってくる」「そぼろご飯最高」「親近感がわく」といった声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳元AKB3児のママタレ「お弁当あるある」“先週とほぼ同じ”の2色そぼろ＆カツ弁当
◆川崎希「ほぼ先週と同じ内容になってしまった」弁当公開
川崎は「お弁当出来た〜」と報告し、手作りの弁当を公開。「ほぼ先週と同じ内容になってしまった」とつづり、白米に玉子と肉の2色のそぼろを乗せ、カツ、飾り切りしたウインナー、にんじん、ブロッコリーのおかずを添えた弁当を公開した。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ほぼ同じ内容ってお弁当あるあるですよね」「美味しそう」「おかずの彩りが綺麗」「愛情が伝わってくる」「そぼろご飯最高」「親近感がわく」といった声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】