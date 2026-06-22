「その着せ替え人形は恋をする」よりバニー姿の「喜多川海夢」がタイトーの最上級プライズフィギュア「T-most」に登場6月30日から順次展開
【TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2 T-most 喜多川海夢 フィギュア～バニーver.～】 【TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2 T-most 喜多川海夢 フィギュア～バニーver.～（タイクレ限定）】 6月30日より順次展開
「TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2 T-most 喜多川海夢 フィギュア～バニーver.～」
タイトーは、プライズ「TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2 T-most 喜多川海夢 フィギュア～バニーver.～」を6月30日より順次展開することを発表した。
本製品は、アニメ「その着せ替え人形は恋をする」より、黒色のバニースーツを纏った「喜多川海夢」を、タイトーの最上級プライズフィギュアブランド「T-most」で商品化したもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「タイトートイズ」のXアカウントにて本製品の展開日を発表しており、黒色の光沢感のあるバニースーツを纏った喜多川海夢の姿を確認することができる。
また「タイトーオンラインクレーン」のみで展開される限定版では、表情が笑顔になっているほか、台座のハートが青色で表現されている。
「TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2 T-most 喜多川海夢 フィギュア～バニーver.～（タイクレ限定）」
＼💖 プライズ登場情報 💖／- タイトートイズ (@Taito_Toys) June 22, 2026
タイトー最上級プライズフィギュアブランド「T-most」から、
TVアニメ『#その着せ替え人形は恋をする』の #喜多川海夢 がバニー姿で登場🐰
6月30日（火）より順次登場いたします‼
当社最大サイズの圧倒的な存在感とクオリティをご堪能ください✨
▼取扱店舗… pic.twitter.com/g9L4T71EuU
(C)福田晋一/SQUARE ENIX ･「着せ恋」製作委員会