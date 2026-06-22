JR西日本は「新幹線のお医者さん」とも呼ばれるドクターイエローについて、来年1月に役目を終えると明らかにしました。また、日本で初めて時速300キロでの運転を実現した500系の新幹線も、来年引退するということです。

東海道・山陽新幹線を走りながら線路や架線の点検を行う「新幹線のお医者さん」の愛称で親しまれるドクターイエロー。JR東海と西日本が1編成ずつ所有していましたが、JR東海のドクターイエローは老朽化を理由に去年1月に引退しています。

JR西日本も2027年以降の引退を発表していましたが、きょう（22日）東京都内で行われた会見で、来年1月をもって運行を終了すると明らかにしました。引退後は、JR東海が所有する検査機能を搭載した営業車両「ドクターS」の点検に完全に置き換わり、新幹線の開業以来続いてきたドクターイエローの歴史は幕を閉じます。

また、日本で初めて時速300キロでの運転を実現した500系新幹線についても、来年1月13日で定期便としての運転を終えると発表しました。500系新幹線は1997年の登場から長年にわたり独特のフォルムで多くのファンに親しまれてきました。定期運転終了後は、臨時の列車として使用されてから、来年7月にはすべての営業運転を終了予定です。

JR西日本 倉坂昇治社長

「それぞれ担う役割こそ違いますが、同じ時代に山陽新幹線の安全や安定した高速輸送を支え、その個性的なキャラクターでお客様や沿線地域を盛り上げてくれました。その活躍と貢献から、私どもといたしましても、非常に思い入れの深い車両でございます」

JR西日本は引退までの間、ドクターイエローの体験乗車イベントや、500系新幹線は新大阪から博多駅までの夜行特別運転を行うほか、オリジナルグッズの販売など様々なイベントを企画しているということです。