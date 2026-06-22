8回2死で見せた好守、右翼前へ抜けそうな打球をアウトに

■阪神 2ー1 DeNA（21日・横浜）

阪神の中野拓夢内野手が見せた超美技にファンが騒然となっている。21日に横浜スタジアムで行われたDeNA戦。右翼前へ抜けそうな打球に追いつくと、反転しながら一塁へ送球。抜ければ長打になりかねない当たりをアウトに変え、「守備範囲どうなってるんや」「これアウトにするのヤバすぎる」と称賛が相次いだ。

圧巻のプレーだった。8回2死で佐野恵太外野手が放った鋭い打球は一、二塁間へ。誰もが右前打を予感したが、中野は素早く回り込んで捕球。そのまま体を反転させながら一塁へ送球し、間一髪で打者走者をアウトにした。

DAZNベースボール公式X（旧ツイッター）が映像を公開すると、ファンは驚愕。「ほぼライトゴロやん」「エリア7」「中野外野手なったんや」「反転してあの送球はエグい」「ゴールデン・グラブの貫禄」「菊池レベルの守備だろ」「守備職人すぎる」「今年もGGいただきやな」「異様な光景やな どこを守ってるんや」といった声が続出した。

2023、2025年と三井ゴールデン・グラブ賞を受賞した29歳の名手は、この日も広大な守備範囲と確かな送球でチームを救った。安打になっていても不思議ではない打球をアウトに変えた一瞬のプレーは、多くのファンの目に強烈なインパクトを残している。（Full-Count編集部）