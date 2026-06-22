IMP.の椿泰我が出演するRCCテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「椿泰我の広島パンパカパーン」の第77回が放送された。

「プチクロワッサンがオススメ」という視聴者からのお便りをもとに、広島市・安佐南区にある「リュミエール」を訪問することになり、「プチクロワッサンっていうことですけど、一口サイズでぶちおいしいのではないでしょうか」と椿は今回も人気ベスト3を実食して、店のNo.1商品を当てるおなじみのミッションに挑戦することに。

店に向かう道中で椿は「レモンチ(同番組のマスコットキャラクター)のランドセルカバーをした小学生も多いですけど、ここら辺もたくさんお家があってファミリーの方も多いのかなって感じですけど。フレスタってスーパーは広島のスーパーですか？サンフレッチェが勝ったらセールを行うなど地域に根ざしたスーパー、さすがですね。本当にすごいですよねスポーツ系とかもそうだけど広島の県民たちの愛がね」と話した。

リュミエールに到着し、恒例の人気No.1パン予想に正解した際の“ご褒美”は「クロックムッシュ」をチョイス。同店の人気ベスト3は軽い食感の「パリの朝」、「牛すじカレーパン」、1袋6個セットの「プチクロワッサン」。

3品全て試食し、椿は「プチクロワッサンもすごく悩んだんですよ、難しいのがパンってもう一個食べたいなっていう気持ちがあるじゃないですか。家族に買って帰ろうってなったときに牛すじカレーパンはガツンとくる系1個いっておきたいなっていう方々に人気だと思うんですよ」「子供でも食べられる甘さですし、ファミリー層に全振りして僕は牛すじカレーパンにしました」と1位は「牛すじカレーパン」だと予想した。

結果は3位が「牛すじカレーパン」、2位「パリの朝」、1位「プチクロワッサン」で残念ながら正解とはならず「プチクロワッサンお便りできていたんですよ、ぶちうまいだろうなと思っていたんですよ。そんなコメントも出ず予想も外しまして…すごく悔しいですけどこれを生かして次回も頑張ります」と締めくくった。