日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）が22日、放送され、サッカー日本代表FW上田綺世（27＝フェイエノールト）の恩師が、上田の少年時代について語った。

番組には、上田が少年時代に所属していた水戸市・吉田ケ丘サッカースポーツ少年団の坂本豊司団長が、中継で出演。部屋には、上田から贈られたというフェイエノールトのユニホームが飾られていた。

上田は20日（日本時間21日）のチュニジア戦で2得点。日本代表史上初のW杯1試合複数得点を記録したほか、伊東純也の3点目もアシストし、4−0の大勝に大きく貢献した。坂本さんは「綺世が2点も決めてくれて。水戸市で昨日、パブリックビューイングで500名くらいの会場で、見ていたんですけど、大変盛り上がって、子供たちも喜んでいました」と振り返った。

上田が少年時代、サッカーの技術を磨いたのが、同少年団。坂本さんによると、上田は「小学校の3年の後半から4、5、6年とうちの少年団に参加していました」という。そのきっかけは、かっこいい父のプレーだった。

「お父さんが社会人サッカーをやっていまして、いつも付いて行っていたらしいんですけど、“僕もサッカーをやりたい”ということで。お父さんが、何かの試合でハットトリックをしたらしくて、お父さんのかっこいいの（姿）を見て、自分もサッカーをやりたいと、吉田ケ丘に入ってきた」

上田の当時の印象も明かした。「どちらかというと、おとなしい子です。休憩時間に仲間とおちゃらけするとかではなくて、休憩時間もシュート練習をやっているような子でしたね」と、懐かしむように話していた。