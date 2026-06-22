タレントの上沼恵美子（71）が22日、ABCラジオ「こころ晴天」（月曜正午）に出演。関西が生んだ伝説の芸能人の凄さを語った。

この日、シャンプーハット・てつじが、東京という地へのこだわりや大阪よりも上といった観念がなく、タレントであれば東京へ行くことが当たり前のように「東京に行かないの？」と聞かれることへの抵抗感を示した。

上沼も大阪に居ることのメリットや、ネットやSNSの普及でどこに居ても不自由なく活動できる時代になったと認めつつ、「同じ労力割くなら、東京でやってより多くの人に知られるほうが得」とも語った。

その後、葬儀の弔辞の話題になり、「横山ノックさんが亡くなられたときの上岡龍太郎さんの弔辞が素晴らしかった！すごいわ」と上沼。「あの人天才やったな。男前やったしね、色気があって。私は好きだった」と絶賛。「あんなスマートでカッコイイお笑いの方いなかったね。だから憧れたのよ」と回想した。

「上岡龍太郎さんを思うと、大阪も捨てたもんやないと思わへんか？」と問いかけ、てつじも「ほんまに！」と納得。「見本になってるもんね、あの人になりたいって。なんでもかんでも東京じゃないわ」と評した。

さらに「それで言うたら、藤山直美さんもステキやで？大阪！って感じで好き。そうね、やっぱり大阪がいいわ。てっちゃん（てつじ）、あかんで。東京に行ったら」と呼びかけた。

また、「大阪は素晴らしい。大阪のお客さんは温かいよね、厳しいけど。厳しいけど味方やな」と感謝した。

「東京は拍手たくさんくれるねんけど、それはゲストやからよ。大阪から遠路はるばるよく来ましたね、と言ってくれてるわけ」と語り、東京の人々にとって大阪のタレントは「“珍獣”なのよ」と客観視していた。