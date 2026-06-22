元乃木坂４６の女優・山下美月が２２日、滋賀・大津市市内で行われた舞台「成瀬は天下を取りにいく」（７月４〜１２日、東京・サンシャイン劇場、同１６〜２６日、京都・南座、同２８、２９日・大津市民会館）の記者会見に出席した。

２０２４年に本屋大賞など数多くの文学賞を受賞し、シリーズ累計２１０万部を突破した大人気小説を舞台化。舞台単独初主演の山下は「この作品だったら舞台に挑戦したいという気持ちで日々稽古を頑張っていまして。今から本番は楽しみにしています」とほほ笑んだ。原作を読んだ時に、成瀬は何でもできるかっこいい女の子ということを感じたそうで「そんな存在感のある主人公を自分自身ができるのかなっていうところから始まったんですけど、それでもやっぱり他の人にこの役を譲りたくないっていう気持ちはすごく一瞬で芽生えた」と、オファーを受けた時のことを明かした。

なんでもできる成瀬だが、中学生、高校生らしい未熟さのような人間性が好きなポイントと明かした。「成瀬の成長っていう部分はすごく爽やかで、青春を駆け巡るという感じなので、そこは私自身はもう２６歳で、ちょっと成瀬の実年齢よりは大人なんですけど、初心に戻るような気持ちで成瀬と共に過ごす時間になったらいいなと思っています」と力強く語った。

舞台にもなっている滋賀県には初めて訪れた山下。「作品との出会いがなければ、もしかしたら滋賀に来ることもなかったかもしれないですし。この滋賀県との私の出会いは、成瀬がつないでくれた一つの縁だと思っているので、今はすごい第二の故郷みたいな気持ち」とにっこり。滋賀の魅力が凝縮された舞台に「滋賀の魅力をたくさん伝えられるように頑張りたいなと思っております」と意気込んだ。