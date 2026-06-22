元HKT48メンバー、レシピ見ずに初めて作った筑前煮公開「初めてでこのクオリティは天才」「切り方も丁寧」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/22】元HKT48でタレントの朝長美桜が6月21日、自身のInstagramのストーリーズを更新。初めて作った料理を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳元48メンバー「美味しそうな色」肉・野菜・こんにゃくなど入った初めて作った筑前煮
朝長は「初めて筑前煮作った〜！」と報告し、出来上がった料理の写真を投稿。「レシピ見ずに作ったけど意外とできたああ」とつづり、鶏肉やレンコン、ごぼう、にんじん、しいたけ、手綱こんにゃくなど具材がたっぷり入った筑前煮を披露している。
この投稿に、ファンからは「料理上手すぎる」「初めてでこのクオリティは天才」「美味しそうな色」「レシピ見ないで作ったのすごい」「切り方も丁寧」「食べてみたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元48メンバー「美味しそうな色」肉・野菜・こんにゃくなど入った初めて作った筑前煮
◆朝長美桜、初めての筑前煮に挑戦
朝長は「初めて筑前煮作った〜！」と報告し、出来上がった料理の写真を投稿。「レシピ見ずに作ったけど意外とできたああ」とつづり、鶏肉やレンコン、ごぼう、にんじん、しいたけ、手綱こんにゃくなど具材がたっぷり入った筑前煮を披露している。
◆朝長美桜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「料理上手すぎる」「初めてでこのクオリティは天才」「美味しそうな色」「レシピ見ないで作ったのすごい」「切り方も丁寧」「食べてみたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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