ハリウッドを代表する二大女優サンドラ・ブロック、ニコール・キッドマンの共演で話題を集めた映画「プラクティカル・マジック」の続編、「プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密」の日本公開が延期になったことが分かった。ワーナーブラザーズジャパンと映画公式が22日に伝えた。同作は、9月18日に公開を予定していた。

1998年に公開された、ハリウッドを代表する二大女優サンドラ・ブロック、ニコール・キッドマン共演の「プラクティカル・マジック」の続編。オーウェンズ家という魔女の家系に生まれ、“自分たちが恋をした相手が必ず死ぬ”という呪いをかけられた魔女の姉妹、サリー（サンドラ・ブロック）、ジリアン（ニコール・キッドマン）が、家族の絆と愛で運命を切り開く、ファンタジー・ロマンス映画。放送から28年経った今も人気の高い作品で、続編に期待する声が高まっていた。

監督は「未来を生きる君たちへ」で第83回アカデミー賞 外国語映画賞を受賞したスサンネ・ビア。二大女優の変わらぬミステリアスな美しさにも注目が集まっており、4月には予告動画が公開されていた。

この日、公式は「9月18日（金）に日本劇場公開を予定しておりました『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』につきまして、劇場公開を延期することとなりましたのでお知らせいたします」と報告。「新たな公開日が決定いたしましたら、改めてお知らせいたします」とした。

公開を心待ちにしていたファンからは「え？！なぜ？？？」「プラクティカルマジック魔女たちの秘密楽しみにしてたのにぃ」「最近多すぎる 割と由々しき事態だと思うな」「こういう事が今後も起こり得るのかな」と、さまざまな声があがった。