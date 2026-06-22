明日6月23日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは山田涼介（Hey! Say! JUMP）、白石聖、岩粼大昇（KEY TO LIT）、えなこ、高野正成（きしたかの）。

VTRでは、身近に潜む恐ろしい危険生物を紹介。沖縄には魚類最強クラスの猛毒を持つ魚がいる。その魚の棘を踏んでしまい、男子高校生が命の危機に。ある方法で奇跡の救出！

お尻に違和感を覚えた女子高校生がお風呂で鏡を見ると、体から白く細長い謎の物体が。引っ張ると衝撃の展開に。コスプレイヤーとして絶大な人気を誇るえなこが、再現ドラマに初挑戦！身の毛もよだつ体験をした女子高校生を熱演する。

スタジオでは、ゲストが生き物にまつわる体験をトーク。山田は小さい頃にバーベキューで起きた出来事を回想。カニを食べたところ、なんと顔が2倍ほど腫れ上がったうえ「気づいた時には病院のベッドの上」だったと語りスタジオ騒然！

白石は海での撮影中、突然ピリピリとした痛みに襲われたという。海から出るとなんと帯状のミミズ腫れが？予想外のトラブルを振り返る。

「蚊にすごく刺されやすい」という岩崎は、小学生時代の合宿で顔を集中的に刺されたという衝撃体験を披露。さらに、ライブ前にも蚊に悩まされたエピソードを語る。

「マムシの毒を調べるっていうロケに行ったことがある」という高野。マムシの急な動きに思わず絶叫したというスリリングな体験を、臨場感たっぷりに再現して笑いを誘う。

ゲストの仰天トークも。山田は文化祭で、メンバーの知念侑李、有岡大貴と3人でこっそりダンス大会に出場。顔を隠して「絶対バレないだろう」と挑んだものの、思わぬハプニングが発生！会場をざわつかせたエピソードでスタジオを驚かせる。