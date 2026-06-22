チュニジア撃破に貢献

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。上田綺世が決めたヘディングゴールの“本人視点”動画に、反響が広がっている。

前半31分にミドルシュートを突き刺し、後半24分には伊東純也のゴールをアシストした上田。同38分には、佐野海舟の右クロスを頭で合わせて再びゴールネットを揺らした。

スポーツチャンネル「DAZN」はXに、「上田綺世のヘディングゴールを 本人の視点からお届け！！」と投稿。佐野がボールを奪い、右の伊東へ展開。再びボールを受けた佐野からクロスが供給される一連の流れが上田の視点で明らかになると、X上のファンも大興奮だ。

「この本人視点のイメージ映像凄いんだよなぁ。 動き方とか見るとめちゃくちゃおもしろい」

「この3D技術すごいし、新たなスポーツ観戦の楽しみ方できる」

「上田綺世はもちろん、佐野海舟らの周囲の選手の動き出しが完璧なのが分かりやすい」

「本人視点で見ると迫力が段違いですね」

「この視点からだとボールの軌道が完全に見えるわ。」

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上なら2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても3位で突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）