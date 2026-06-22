ソフトバンク・上沢直之投手が２２日、１軍復帰登板で意地を見せることを誓った。５月１７日に右肘のコンディション不良で出場登録を抹消され、２３日のオリックス戦（みずほペイペイ）で１軍復帰のマウンドに上がる予定。この日はみずほペイペイドームで投手練習に参加し「チーム状況もいい。足を引っ張らないようにというか、円滑に進むような仕事ができれば」と２連勝中の勢いを止めない好投を見せる。

ファームでは２試合に登板し、１４日のファーム・リーグの阪神戦（タマスタ筑後）で先発し、４回２／３で２失点だった。その間、１軍ではリーグ２位タイの７勝を挙げている大津を中心にアルメンタ、前田悠ら若手も先発のマウンドに上がってローテを回してきた。そんな先発陣を「僕も負けないように、早く帰って仕事をしたいなって思いは強かった。僕もその若い力に負けないように、１日でも長くやれるように、精進しないといけないという思いにはなりました」と、刺激を受けながら見ていたという。

今季は開幕投手も務めた右腕。自身も「軸になっていかなければいけない」と意気込んで始まったシーズンだった。１軍復帰登板への思いは「ワクワクもありますけど、割と緊張感の方が強い感じ。本当に、帰ってきて結果を残せないのが一番嫌なので。どんなピッチングでもいいので勝てるチャンスをつくりたい」と気合。悔しい離脱はあったが、投球で存在感を示す。