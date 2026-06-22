浦和の佐藤瑠星が育成型期限付き移籍で山形に加入

J2モンテディオ山形は6月22日、J1浦和レッズのGK佐藤瑠星が育成型期限付き移籍で加入すると発表した。

今季筑波大から浦和に加入した身長190センチの大型大卒ルーキーは「J1昇格を成し遂げるため強い覚悟を持ってきました」と意気込んだ。

期待の大卒ルーキーの武者修行先は山形となった。筑波大在籍時は大学ナンバーワン守護神と期待された佐藤は、2024年の天皇杯でFC町田ゼルビアをPK戦の末に破り、昨年の同大会でもRB大宮アルディージャ戦の1-0勝利に貢献。最終学年で挑んだ昨年の全日本大学選手権で優勝の原動力となった。

筑波大時代に完封勝利した際に、人気少年漫画「進撃の巨人」のワンシーンにある右拳を心臓に当てる「心臓を捧げよ」のポーズを披露していた。プロの舞台でも完封勝利した際に見られるかもしれない。

今季浦和では公式戦に出場していなかったため、山形での飛躍が期待される。佐藤は山形のリリースを通じて「モンテディオ山形に加入するにあたり、J2優勝、J1昇格を成し遂げるため強い覚悟を持ってきました。浦和レッズでは自分自身の実力不足で、思うような結果を残すことが出来ませんでした。この悔しさをエネルギーに変えて、ピッチ上で自分の力を最大限に発揮し、自分の価値を証明するとともに、チームに貢献できるよう精進して参ります」とコメントした。（FOOTBALL ZONE編集部）