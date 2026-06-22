竹内まりやさん伝説のライブ『souvenir 2025 〜mariya takeuchi live〜』がBlu-ray&DVDでリリースされるゾ！（雑学言宇蔵のエンタメ雑学）
画像は「竹内まりや - Mariya Takeuchi Official YouTube Channel」より
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
とんでもないエンタメ情報が入ってきましたよ！
なんとあの竹内まりやさんの映像作品がリリースされるとの事！
2025年に開催されたライブツアー『souvenir2025 〜mariya takeuchi live〜』の公演の様子がライブBlu-ray / DVD として2026年7月22日にリリースされるとの事なんです！！
私は運良くチケットが取れてこのライブを目撃出来ましたが、あまりにも素晴らしいステージだったため、「どうかリリースしてくれ…！」と願い続ける日々でした！
うれしーーっ！
竹内まりやさんはなかなかテレビなどの映像メディアに出演されませんし、そもそもライブ自体もあまり開催される事は無いので何もかもが貴重！
早速公開された告知映像を見てみましょう。
こちらです。
●映像作品「souvenir 2025」発売決定
おお…なんと麗しい…！
この映像、何が凄いって、なんとバンドマスターとして参加されている山下達郎さんの映像も合法的に見ることが出来る事なんです！
達郎さんはまりやさんよりも映像出演はレア中のレアなので、ある意味ファンにとっては超絶なる至高のご褒美映像として永久保存版となる映像作品になること必至なのではないでしょうか！！！
念のためこの度リリースされる作品の詳細についてもお伝えしますね。
2025年4月から6月にかけて開催され、14万人を動員した11年ぶりの全国アリーナツアー『souvenir2025 mariya takeuchi live』からベストテイクが収録されるとのこと。
「元気を出して」「プラスティック・ラヴ」「駅」「不思議なピーチパイ」など、竹内まりやさんの数々のヒット曲が楽しめるそうです。
どの会場のライブ映像が入るのか明記されていませんが、もしかすると様々な会場のライブが混在するのかもしれませんね。
そのあたりの情報の解禁も楽しくも待ち遠しいです。
個人的にはライブがまた映像作品として観られるという事がそれだけで本当に嬉しいのですが、「不思議なピーチパイ」の演奏中に背景に流れたファミコンのようなドット画で構成された映像がとっても素敵だった記憶があるので、あれがまた見られるというのは本当に嬉しいです。
さてこの作品、なんとツアー写真をふんだんに使用した104ページのブックレットも付属するとか！
さらにはツアー時のスタッフパスを再現したレプリカシールを含む、全5種の特製シールセットも封入されるとのこと。
さらにさらにぃっ！
初回生産分には、豪華特典が当たるマジックカードなるものも封入されるとのこと。現時点で特典の詳細は未定だそうですが…過去の作品に封入されたマジックカードは確か…ライブの先行予約のためのコードだった気が…。
となると…まさか…まさか…まさかのまさか……！？
というわけでNicheee!はこれからも、武内まりやさんの事を応援していきたいと思いますし、まりやさんの情報を勝手に届けていきたいと思っております。
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
【Not Sponsored 記事】
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とんでもないエンタメ情報が入ってきましたよ！
なんとあの竹内まりやさんの映像作品がリリースされるとの事！
2025年に開催されたライブツアー『souvenir2025 〜mariya takeuchi live〜』の公演の様子がライブBlu-ray / DVD として2026年7月22日にリリースされるとの事なんです！！
私は運良くチケットが取れてこのライブを目撃出来ましたが、あまりにも素晴らしいステージだったため、「どうかリリースしてくれ…！」と願い続ける日々でした！
うれしーーっ！
竹内まりやさんはなかなかテレビなどの映像メディアに出演されませんし、そもそもライブ自体もあまり開催される事は無いので何もかもが貴重！
こちらです。
●映像作品「souvenir 2025」発売決定
おお…なんと麗しい…！
この映像、何が凄いって、なんとバンドマスターとして参加されている山下達郎さんの映像も合法的に見ることが出来る事なんです！
達郎さんはまりやさんよりも映像出演はレア中のレアなので、ある意味ファンにとっては超絶なる至高のご褒美映像として永久保存版となる映像作品になること必至なのではないでしょうか！！！
念のためこの度リリースされる作品の詳細についてもお伝えしますね。
2025年4月から6月にかけて開催され、14万人を動員した11年ぶりの全国アリーナツアー『souvenir2025 mariya takeuchi live』からベストテイクが収録されるとのこと。
「元気を出して」「プラスティック・ラヴ」「駅」「不思議なピーチパイ」など、竹内まりやさんの数々のヒット曲が楽しめるそうです。
どの会場のライブ映像が入るのか明記されていませんが、もしかすると様々な会場のライブが混在するのかもしれませんね。
そのあたりの情報の解禁も楽しくも待ち遠しいです。
個人的にはライブがまた映像作品として観られるという事がそれだけで本当に嬉しいのですが、「不思議なピーチパイ」の演奏中に背景に流れたファミコンのようなドット画で構成された映像がとっても素敵だった記憶があるので、あれがまた見られるというのは本当に嬉しいです。
さてこの作品、なんとツアー写真をふんだんに使用した104ページのブックレットも付属するとか！
さらにはツアー時のスタッフパスを再現したレプリカシールを含む、全5種の特製シールセットも封入されるとのこと。
さらにさらにぃっ！
初回生産分には、豪華特典が当たるマジックカードなるものも封入されるとのこと。現時点で特典の詳細は未定だそうですが…過去の作品に封入されたマジックカードは確か…ライブの先行予約のためのコードだった気が…。
となると…まさか…まさか…まさかのまさか……！？
というわけでNicheee!はこれからも、武内まりやさんの事を応援していきたいと思いますし、まりやさんの情報を勝手に届けていきたいと思っております。
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
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