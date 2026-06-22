「あまりにも分断されるため、異常に感じる」与えられるのは３分間。アルゼンチン指揮官がハイドレーションブレイクに私見「まるで４つのクォーターのようだ」【Ｗ杯】
アルゼンチン代表を率いるリオネル・スカローニ監督が、北中米ワールドカップで新たに導入されているハイドレーションブレイク（給水タイム）に私見を述べた。試合の流れが絶えず断ち切られることで、ゲームプランに影響が出ているようだ。
米スポーツ専門局『ESPN』によれば、スカローニ監督は現地６月21日に記者団に対し、「簡単な試合などない、特にグループステージでは」と語り、次のように続けた。
「歴史的に見ても、そして48チーム制となった今も、グループステージは常に厳しい。それに加えて、暑さというコンディションと給水ブレイクがある。試合は絶えず中断され、おそらくそれは力の劣るチームを助けることになるだろう。彼らには物事を修正し、調整する時間が与えられるからだ」
さらに、「試合を断片化させている。まるで４つのクォーターのようだ。選手が戻ってきて、ピッチに戻るまでの間に、我々が話せる時間はわずか３分しかない。だが、そういうものだ」と、戦術的な指示を出す時間の制約についても指摘した。
ハイドレーションブレイクは、選手の健康を守るための新たなアプローチとして実施されており、各ハーフの中間地点で３分間、設けられている。
スカローニ監督は「力の劣るチームに利益があると述べたのは、誤解を招いたかもしれない。攻撃側のチームが修正するのにも役立つ」と補足。そのうえで、「これに適応するのは奇妙な感じがする。いずれは他の改善点と同じように当たり前になるだろう。今のところは、流れがあまりにも分断されるため、異常に感じる。我々は分析し、調整しようと試みている」と、新ルールへの適応に努めているようだ。
選手の安全対策として導入されたにもかかわらず、一部のスタジアムではファンから給水ブレイクに対してブーイングが起こっている。特に、それほど過酷な気候ではないと見なされる場所で、その傾向が強いという。
アルゼンチンは今大会の初戦で、リオネル・メッシのハットトリックでアルジェリアに３−０で快勝。22日にオーストリアと対戦する。
オーストリアも初戦でヨルダンに３−１で勝利しており、勝点３でアルゼンチンと並んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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米スポーツ専門局『ESPN』によれば、スカローニ監督は現地６月21日に記者団に対し、「簡単な試合などない、特にグループステージでは」と語り、次のように続けた。
さらに、「試合を断片化させている。まるで４つのクォーターのようだ。選手が戻ってきて、ピッチに戻るまでの間に、我々が話せる時間はわずか３分しかない。だが、そういうものだ」と、戦術的な指示を出す時間の制約についても指摘した。
ハイドレーションブレイクは、選手の健康を守るための新たなアプローチとして実施されており、各ハーフの中間地点で３分間、設けられている。
スカローニ監督は「力の劣るチームに利益があると述べたのは、誤解を招いたかもしれない。攻撃側のチームが修正するのにも役立つ」と補足。そのうえで、「これに適応するのは奇妙な感じがする。いずれは他の改善点と同じように当たり前になるだろう。今のところは、流れがあまりにも分断されるため、異常に感じる。我々は分析し、調整しようと試みている」と、新ルールへの適応に努めているようだ。
選手の安全対策として導入されたにもかかわらず、一部のスタジアムではファンから給水ブレイクに対してブーイングが起こっている。特に、それほど過酷な気候ではないと見なされる場所で、その傾向が強いという。
アルゼンチンは今大会の初戦で、リオネル・メッシのハットトリックでアルジェリアに３−０で快勝。22日にオーストリアと対戦する。
オーストリアも初戦でヨルダンに３−１で勝利しており、勝点３でアルゼンチンと並んでいる。
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