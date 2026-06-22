「あまりにも分断されるため、異常に感じる」与えられるのは３分間。アルゼンチン指揮官がハイドレーションブレイクに私見「まるで４つのクォーターのようだ」【Ｗ杯】

「あまりにも分断されるため、異常に感じる」与えられるのは３分間。アルゼンチン指揮官がハイドレーションブレイクに私見「まるで４つのクォーターのようだ」【Ｗ杯】