「かなり気に入っている」“世界王者”の正守護神がイタリア強豪移籍→後釜に日本人GKの補強を画策か！ロマーノ記者が報道「連絡を取り始めた」
日本代表GKの鈴木彩艶は、この夏の去就が注目されている。直近で話題となったのは、プレミアリーグの名門アストン・ビラからの関心だ。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者によると、アストン・ビラは鈴木を「かなり気に入っている」とのこと。だが、同じく去就が取りざたされているアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスが退団するかどうかによるところが大きいという。
マルティネスは以前からイタリアの強豪ユベントス移籍の可能性をうわさされている。新たな正守護神を探すユーベとは、すでに個人合意に至ったとも言われているところだ。しかし、クラブ間の交渉はまとまっていない。
パルマ専門サイト『Parma Live』によると、ロマーノ記者はYouTubeのチャンネルで、「アストン・ビラはマルティネスをフリーで手放すことを望んでおらず、ユベントスに大金を求めた」と話している。
「アストン・ビラはすでにスズキのような代役候補に連絡を取り始めている。ひとつのアイデアとなる可能性があり、とても気に入っている」
「だが、すべてはマルティネスの状況次第だ。コストを下げるか、アストン・ビラに残るか。ユベントスは状況を検討しなければいけない。支払ってマルティネスを獲得しにいくか、グリエルモ・ヴィカーリオのような別の候補を選ぶかだ」
世界王者の正守護神がユベントスに移籍し、その後釜として鈴木がアストン・ビラに移籍するというシナリオが実現するのか注目だ。
ただ、いずれにしても鈴木はこの夏でパルマを去る可能性が高いとの声は少なくない。Parma Liveは「スズキが去る可能性は高い。その場合の選択肢もパルマは検討し始めている」と伝えた。
ワールドカップでのパフォーマンスも、キャリアの次のステージに影響するかもしれない。鈴木は来シーズン、どのチームのユニホームを着ているのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者によると、アストン・ビラは鈴木を「かなり気に入っている」とのこと。だが、同じく去就が取りざたされているアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスが退団するかどうかによるところが大きいという。
パルマ専門サイト『Parma Live』によると、ロマーノ記者はYouTubeのチャンネルで、「アストン・ビラはマルティネスをフリーで手放すことを望んでおらず、ユベントスに大金を求めた」と話している。
「アストン・ビラはすでにスズキのような代役候補に連絡を取り始めている。ひとつのアイデアとなる可能性があり、とても気に入っている」
「だが、すべてはマルティネスの状況次第だ。コストを下げるか、アストン・ビラに残るか。ユベントスは状況を検討しなければいけない。支払ってマルティネスを獲得しにいくか、グリエルモ・ヴィカーリオのような別の候補を選ぶかだ」
世界王者の正守護神がユベントスに移籍し、その後釜として鈴木がアストン・ビラに移籍するというシナリオが実現するのか注目だ。
ただ、いずれにしても鈴木はこの夏でパルマを去る可能性が高いとの声は少なくない。Parma Liveは「スズキが去る可能性は高い。その場合の選択肢もパルマは検討し始めている」と伝えた。
ワールドカップでのパフォーマンスも、キャリアの次のステージに影響するかもしれない。鈴木は来シーズン、どのチームのユニホームを着ているのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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