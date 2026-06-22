「東京都知事になってほしい」松下洸平、政界進出？ ショットに「間違いなく一票いれます」の声！
俳優の松下洸平さんは6月21日、自身のInstagramを更新。政界進出？ ショットを公開したところ「東京都知事になってほしい」「間違いなく一票いれます」といった声が上がっています。
【写真】政界進出？ の松下洸平
ファンからは「この選挙カーはどこで会えますか？」「この選挙カーに遭遇したいです！」「全力で手を振って応援します」「間違いなく一票いれます」「本当に立候補してる人に見える！」「東京都知事になってほしい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】政界進出？ の松下洸平
「この選挙カーはどこで会えますか？」松下さんは1枚の写真を投稿。スーツ姿の松下さんが、選挙カーの前で腕を組んでいます。政界進出？ かと思いきや、こちらはドラマ『銀河の一票』（フジテレビ系）のオフショット。松下さんは、タレントで俳優の野呂佳代さんが演じる月岡あかりのライバル・日山流星を演じています。
「昴秘書とのコンビ最高です」過去にも同ドラマのオフショットを投稿している松下さん。1日には、俳優でモデルの倉悠貴さんとのツーショットを公開しました。倉さんは日山流星の秘書・藤堂昴役を務めています。ファンからは「可愛い2ショット」「昴秘書とのコンビ最高です」「クセ強コンビ」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)