「殺意はまったくありません。橋から落下させてもいません」

【写真】誰に対し、何の意味があるのか、内田被告のポーズ

2024年に北海道旭川市で当時17歳の女子高校生が亡くなった事件で、殺人の罪に問われている内田梨瑚被告に懲役27年の判決が言い渡された。

検察側は懲役27年を求刑、ご遺族は「極刑しかありえない」

事件の発端となったのは、被害者が内田被告の写った画像を無断でSNSにアップしたことだった。腹を立てた内田被告は被害者を車に監禁し暴行を加えたのち、旭川市内の橋の欄干に裸にした状態で謝罪させ、その様子を撮影。そのうえで、「落ちろ」「死ねや」などと怒声を浴びせたとされている。

「内田被告にかけられているのは、監禁・殺人・不同意わいせつ致死の3つの容疑。このうち監禁罪については認めているものの、ほか2つの罪については否認し続けてきました。

しかし、すでに懲役23年の判決が確定しており被告と行動をともにしていた小西優花受刑者は、証人尋問で内田被告が“肩甲骨の辺りを両手のひらで押し、目の前から一瞬で消えた”と発言。内田被告の明確な殺害行為を証言しました」（全国紙社会部記者）

小西受刑者の証言について内田被告は「事実と違う」と主張し、容疑の否認姿勢を崩さないまま。検察は「全裸で生きたままの状態で川に落下させて殺害した残虐さは無期懲役を求刑することも十分考えられる」としながらも、懲役27年を求刑。

最終陳述では「今後も反省、謝罪、償いの日々を送ります」と語った内田被告だが、世間からは、「今できる一番厳しい判決をお願いします」「17歳の子が尊厳踏みにじられた挙句殺され人生閉じられたのに、その代償はたった27年って……」「殺人に対する応報は『死刑』こそが相応しいと思う」「27年は絶対に短いと思うし無期懲役しかない」などの反応が寄せられている。

被害者の父親は6月8日の裁判に出廷した際、遺体を発見した当時について「白い布に包まれ、透明なビニールに包まれ、娘の姿はあまりにも残酷で家族はその場で泣き崩れたのを今でも思い出します」「どうかあいつ（内田被告）を、私の娘が望む判決を下してください」と語った。母親も、代理人弁護士を通じて「仇討ちが許される時代なら、すべて同じ目にあわせてやりたい。極刑しかありえない」とのコメントを寄せている。

懲役27年の判決。この数字に遺族は、世間は、何を思うのだろうか。