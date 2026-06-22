「降矢さんの色は、我々が初めて出会う色」……詩人のねじめ正一さんが信頼の絵本作家とタッグ

幼い日の感動 色鮮やかに

『おとまりペンギン』降矢ななさん（６４）／ねじめ正一さん（７８）

小さな女の子なずちゃんの家に、ペンギンのペンちゃんがお泊まりにきた。

初めての場所でもじもじするペンちゃんが、なずちゃんと仲良くなったのは意外なきっかけだった。詩人のねじめさん＝写真右＝と絵本作家・降矢さん＝同左＝が温かな交流を描き出した。

「このペンギンはね、俺なんだよ」と、ねじめさんは切り出す。幼い頃、いとこのきーちゃんの家でお泊まりした。慣れなくて不安だったが、「きーちゃんが膝の上にドーンと乗った。すごくほっとして、家の中の風景が見え始めた」。遠い日の感動がペンちゃんの心の動きに重なった。

ねじめさん独特の擬音や言葉遣いも印象に残る。なずちゃんとペンちゃんの親しげな触れあいは「ひっつきひっつき」、おしりをぶつけ合って遊ぶ２人は「どーんなかま」。言葉を思いついた瞬間は鮮明に覚えているという。ねじめさんは「言葉遊びだからって、勢いだけでじゃなくて、立ち止まって考えながらやってました」と語る。

初めはぎくしゃくしていたペンちゃんとなずちゃんの距離が近づくページは鮮やかなピンク色で塗られている。降矢さんは「２人の頭の中にぴかっと何かが発生して、今までと違う展開になって、幸せな気持ちになる。そんな色は何だろう、と考えてピンクを選びました」。１枚ずつ大切にページをめくっていく絵本だけに、色彩が２人の変化を鮮やかに伝えてくれる。

２人は、２０２２年の絵本『ずんずんばたばたおるすばん』以来、２度目のタッグとなった。「降矢さんの色は、我々が初めて出会う色なんですよね」と力説するねじめさんは制作中、脳梗（こう）塞（そく）を患った。「降矢さんの絵を見てるとね、ふつふつと元気が湧くんだよね。絵を頼んで本当によかった」。降矢さんも「子ども同士の深いつながりがどんどん増えたらうれしいな」とほほえんだ。（童心社、１８７０円）宮嶋範