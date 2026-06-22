2児の母・青木裕子、傷み防止の一手間加えた2段弁当公開「参考になります」「香草焼き美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/22】フリーアナウンサーの青木裕子が6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。夏ならではの手間をかけた弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「お酢をちょっとかけたり入れたり」傷み防止の工夫凝らした2段弁当
青木は「お弁当」と題し、2段弁当の写真を投稿。真ん中に梅干しが載ったふりかけご飯、大葉、卵焼き、ミニトマト、豚ヒレ肉と野菜のチーズ香草パン粉焼きが美しく詰められた様子公開した。
また「傷み防止のために、ほとんどのおかずにお酢をちょっとかけたり入れたり、最近はそんな感じです」とつづり、暑くなってきた気候に合わせて弁当に一手間加えていることを明かしている。
この投稿には「私もやってみよう」「参考になります」「これからの時期のお弁当は本当に心配」「彩綺麗で食欲そそられる」「美味しそうなお弁当」といった声が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「お酢をちょっとかけたり入れたり」傷み防止の工夫凝らした2段弁当
◆青木裕子「傷み防止」を意識した弁当披露
青木は「お弁当」と題し、2段弁当の写真を投稿。真ん中に梅干しが載ったふりかけご飯、大葉、卵焼き、ミニトマト、豚ヒレ肉と野菜のチーズ香草パン粉焼きが美しく詰められた様子公開した。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿には「私もやってみよう」「参考になります」「これからの時期のお弁当は本当に心配」「彩綺麗で食欲そそられる」「美味しそうなお弁当」といった声が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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