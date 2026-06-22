２４日の巨人戦（マツダ）に先発予定の広島・床田寛樹投手が２２日、トミー・ジョン手術から復帰を目指す後輩たちを勇気づける快投を誓った。通算１０００イニングまで残り１／３回の左腕は１年目の１７年７月にトミー・ジョン手術。１０年目で迎えた節目を前に「１年目、２年目はまともに投げられてない状態からここまできた。トミー・ジョンをしても１０００イニングはいけるところを見せられる」と思いを明かした。

広島では３年目左腕の滝田、ルーキーのドラフト７位・高木が同手術から復帰を目指す立場。「今は辛いとは思うけど、治ればそれぐらい投げられると思ってほしい。頑張って耐えてほしい」と丁寧に言葉を紡いだ。９日・西武戦（ベルーナＤ）以来、中１３日で迎えるマウンド。４勝目を目指すマウンドへ向け、異例の４日前ブルペンで約７０球を投げ込んみ調整してきた。

日本中が熱狂するサッカーワールドカップは熱心に観戦。同じ兵庫・尼崎市出身の堂安は２試合連続スタメン出場で、攻守に貢献している。面識はないというが、尼崎市長へあいさつへ訪れる際に、“ニアミス”した過去があり「（堂安が）海外にいてタイミングが合わなくて、会えずじまい。写真撮ってほしいなと思ってます（笑）」と床田。サムライブルーからも刺激を受けた左腕は、節目のマウンドを白星で飾る。