ハセガワ、「日本海軍 航空母艦 飛鷹」を9月26日ごろ発売「日本海軍 航空母艦 隼鷹」「南極観測船 宗谷 “第三次南極観測隊”」など4製品も9月に再販
ハセガワは、プラモデル「日本海軍 航空母艦 飛鷹」を9月26日ごろに発売する。価格は25,300円。
また、9月には「日本海軍 航空母艦 隼鷹」、「アメリカ 戦艦 サウスダコタ」、「アメリカ 戦艦 アラバマ」、「南極観測船 宗谷 “第三次南極観測隊”」も再販される。
日本海軍 航空母艦 飛鷹
スケール：1/350
品番：40129
コード：4967834401297
発送：9月18日
発売日：9月26日ごろ
本体価格：25,300円
模型全長：627.5mm
模型全幅：169mm
第二次大戦後期の主力空母 飛鷹の竣工時の姿を1/350スケールで再現したプラモデル。キットは船体にサポートパーツを用意するなど、組み立て易さと強度を実現している。南太平洋海戦時の隼鷹も選択可能。
【製品仕様】
飛鷹 第3艦隊 第2航空戦隊 旗艦 （1942年8月）
隼鷹 第3艦隊 第2航空戦隊 旗艦 南太平洋海戦時 （1942年10月）
□「日本海軍 航空母艦 飛鷹」のページ
再販製品
日本海軍 航空母艦 隼鷹（再販）
スケール：1/350
品番：Z30
コード：4967834400306
発送：9月11日
発売日：9月16日ごろ
本体価格：22,000円
パーツ数：688
模型全長：627.5mm
模型全幅：169mm
□「日本海軍 航空母艦 隼鷹」のページ
アメリカ 戦艦 サウスダコタ（再販）
スケール：1/700
品番：607
コード：4967834496071
発送：9月11日
発売日：9月16日ごろ
本体価格：1,980円
□「アメリカ 戦艦 サウスダコタ」のページ
アメリカ 戦艦 アラバマ（再販）
スケール：1/700
品番：608
コード：4967834496088
発送：9月11日
発売日：9月16日ごろ
本体価格：1,980円
□「アメリカ 戦艦 アラバマ」のページ
南極観測船 宗谷 “第三次南極観測隊”（再販）
スケール：1/350
品番：Z23
コード：4967834400238
発送：9月4日
発売日：9月9日ごろ
本体価格：4,840円
パーツ数：323
模型全長：239mm
模型全幅：48.5mm
□「南極観測船 宗谷 “第三次南極観測隊”」のページ
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