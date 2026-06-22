「マイナビオールスターゲーム２０２６」（７月２８日・東京Ｄ、同２９日・富山）のファン投票中間発表が２２日、行われた。

最多得票はセ・リーグ外野手部門の阪神・森下翔太外野手で、５８万９５１４票を獲得。巨人勢では中継ぎ部門の大勢投手がトップ。球団別ではセ・リーグでヤクルトが先発部門で山野太一投手、抑え部門でホセ・キハダ投手、捕手部門で古賀優大捕手、遊撃手部門で長岡秀樹内野手が首位を快走。同じく阪神が一塁手部門で大山悠輔内野手、二塁手部門で中野拓夢内野手、三塁手部門で佐藤輝明内野手、外野手部門で森下と４部門で首位に立っている。

一方のパ・リーグは日本ハムが６部門で首位。先発部門で伊藤大海投手、捕手部門で田宮裕涼捕手、一塁手部門で清宮幸太郎内野手、遊撃手部門で水野達稀内野手、外野手部門で万波中正外野手、ＤＨ部門でフランミル・レイエス外野手がトップにつけている。

ファン投票最終結果は７月７日に発表。選手間投票結果は同９日、監督選抜は同１３日、プラスワン投票結果は同２２日に発表される。