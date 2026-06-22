リゼロ最新シリーズ配信前にキャストコメンタリー付き全話一挙配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『Re:ゼロから始める異世界生活』４th season《奪還編》の配信開始に合わせ、８月８日（土）に「Re:ゼロから始める異世界生活ABEMAチャンネル」を再開設し、キャストコメンタリー付き全話一挙配信を実施する。
『Re:ゼロから始める異世界生活』は、全世界シリーズ累計部数1600万部（電子含む）を突破している長月達平による小説が原作。異世界に召喚された主人公ナツキ・スバルが死ぬと時間が巻き戻る“死に戻り”の力を駆使して、大切な人々を守るため過酷な運命に立ち向かっていく物語。絶望と希望が交錯する重厚なストーリーや個性豊かなキャラクターたちのドラマが高い支持を集め、2016年４月のTVアニメ化以降、続編やOVA作品を多数展開。世界的な人気を誇る異世界ファンタジーとして多くのファンを魅了し続けている。TVアニメ「４th season」では、仲間を救うため“賢者”シャウラの叡智を求め、スバルたちの新たな旅が開幕。最強の『剣聖』ラインハルトすら攻略できなかった大砂漠を舞台に命を懸けた過酷な試験が描かれ、シリーズ屈指の緊迫感あふれる新章として大きな話題を呼んでいる。
このたび、８月８日（土）に「Re:ゼロから始める異世界生活ABEMAチャンネル」の再開設が決定。本チャンネルでは“キャストコメンタリー付き全話一挙配信”を実施する。１st seasonから４th season《喪失編》までの全77話およびOVAを無料一挙配信。一部エピソードは、豪華キャストが続々登場するコメント動画やオーディオコメンタリーとともにお届けする。
なお後半となる、４th season《奪還編》は８月12日（水）から毎週水曜日夜10時30分より地上波先行・WEB最速配信。「ABEMAアニメチャンネル」にて地上波先行で無料配信するほか、配信翌日夜10時30分より最新話の１週間無料配信も実施する。また《奪還編》の配信期間中は、１st seasonから４th season《喪失編》全話無料見放題で楽しめる。
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活1製作委員会
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活3製作委員会
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会
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『Re:ゼロから始める異世界生活』は、全世界シリーズ累計部数1600万部（電子含む）を突破している長月達平による小説が原作。異世界に召喚された主人公ナツキ・スバルが死ぬと時間が巻き戻る“死に戻り”の力を駆使して、大切な人々を守るため過酷な運命に立ち向かっていく物語。絶望と希望が交錯する重厚なストーリーや個性豊かなキャラクターたちのドラマが高い支持を集め、2016年４月のTVアニメ化以降、続編やOVA作品を多数展開。世界的な人気を誇る異世界ファンタジーとして多くのファンを魅了し続けている。TVアニメ「４th season」では、仲間を救うため“賢者”シャウラの叡智を求め、スバルたちの新たな旅が開幕。最強の『剣聖』ラインハルトすら攻略できなかった大砂漠を舞台に命を懸けた過酷な試験が描かれ、シリーズ屈指の緊迫感あふれる新章として大きな話題を呼んでいる。
なお後半となる、４th season《奪還編》は８月12日（水）から毎週水曜日夜10時30分より地上波先行・WEB最速配信。「ABEMAアニメチャンネル」にて地上波先行で無料配信するほか、配信翌日夜10時30分より最新話の１週間無料配信も実施する。また《奪還編》の配信期間中は、１st seasonから４th season《喪失編》全話無料見放題で楽しめる。
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