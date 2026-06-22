放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクター氏が22日までに自身のXを更新。FIFAサッカーW杯北中米大会で連日盛り上がりを見せている現状について私見を述べた。

「ワールドカップはいつもお祭りですが、今回は特に盛り上がってるのはWBCの独占配信への腹いせ。みんなが観られるから一体感。配信サービスは好きで否定しないが、権利を決める方はもう少し自覚してください」と投稿。最後まで「オチはありません」と“真面目”につづった。

今年3月に開催された野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、米動画配信大手ネットフリックスが日本での独占放送権を獲得し、地上波での放送がなかったことに触れ、地上波放送されているW杯と比較した形だ。なお、DAZNは全104試合を生中継している。

日本が引き分けた初戦オランダ戦はNHK、今大会初白星を挙げたチュニジア戦は日本テレビが放送を担当。25日（日本時間26日）のスウェーデン戦はNHKが放送する。

日本が1次リーグを勝ち進んで決勝トーナメントに進出した場合、その1回戦をフジテレビが中継。2回戦以降は日本の全試合をNHKが地上波で放送する。