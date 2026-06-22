ゴールデンウイーク中、久しぶりに帰ってきたお兄ちゃんを出迎えたのは、4匹の愛犬たち…！再会と別れの瞬間をとらえた動画が、Instagramで話題です。動画を投稿したのは、秋田犬5匹とお子さん4人を育てるお母さん（@ko_yuki1115）さん。家族の絆が伝わる姿に、「名残惜しさがあふれてる」「だからワンコは最高♡」と反響が寄せられました。



【動画】兄との再会と別れのとき…秋田犬4匹の姿がたまらない♡

この春、自衛隊に入隊し家を離れた長男さんが、ゴールデンウイークを利用して帰省した日のこと。愛犬たちとの再会の瞬間を撮影しようと、ママが玄関でカメラを準備！玄関のドアが開き、長男さんが玄関先についたところから動画は始まります。



大きな荷物を抱えて立つ長男さんのもとへ、クンクンと匂いを確かめながら近づいてきたのは、こゆきちゃん、クルミちゃん、カナちゃん、こうたろうくん。大きな4匹が一斉に集まると迫力満点で、画面はあっという間に愛犬たちでいっぱいに…！しっぽを振りながら、順番に勢いよく飛びついていく姿から、うれしさと興奮が伝わってきます。



帰宅してすぐに飛びついてきた愛犬たちをしっかりと受け止め、片手に荷物を持ちながら、もう片方の手で優しくなでる長男さん。平均体重30キロ超の秋田犬を受け止める、日頃の訓練で鍛えられた長男さんの体幹もお見事…！お互いに再会を喜ぶ姿が収められています。



動画は切り替わり、長男さんが自衛隊の寮へ戻る日の様子へ。玄関に立つ長男さんに、こゆきちゃん、クルミちゃん、カナちゃんがさびしそうに頭を下げ、甘えるように寄り添います。



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お出迎えのときとは一変し、愛犬たちの背中からは悲しさがにじみ出ています…。しばらくの間、また会えなくなることを感じ取ったのか、長男さんを見上げ、顔や背中をなでてもらいながら別れを惜しみます。さびしそうな愛犬たちの姿に、切ない表情を見せる長男さん。



毎日一緒に過ごしてきたお兄ちゃんと愛犬たちが見せた、再会の喜びと別れの切なさ。ほっと心が温まる家族の絆が映し出されていました。



動画を投稿したお母さん（@ko_yuki1115）に話を聞きました。



ーー久しぶりの帰省で、愛犬たちのお出迎えを受けた長男さん。どのような反応でしたか？



「前は毎日帰っていたので、久しぶりに会うと喜び方がやはり違って…。長男も、すごく喜んでいました！」



ーーゴールデンウイークはどのように過ごされましたか？



「GWはイヌがいるので遠出はせず、ほとんどを家で過ごしましたが、長男はやはり久しぶりに会える友達と会ったりして忙しそうにしていました。友達とBBQをして帰ってきた日は、すごく匂いを嗅がれてました（笑）」



ーー別れを惜しむ愛犬と長男さん。そんな姿を見ていたときの、お母さまのお気持ちを教えてください。



「イヌもさびしそうでしたが、それ以上に私の方がさびしかったです（笑）」



Instagram（@ko_yuki1115）では、秋田犬とともに暮らすご家族の、愛情あふれる温かい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）