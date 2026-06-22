「かいぬし、水に浸かるなんて正気か？？」



【写真】「水、大丈夫？」 前足でちょいちょい！

そんな愛猫の心の声をアテレコした写真が、Xで話題です。写っているのは、ラガマフィンの「みつき」さん（1歳・男の子）。



湯船に浸かっている飼い主さんのもとにやってきたみつきさんは、二足立ちになって浴槽のふちに前足を置き、思わず固まっているような姿に。飼い主さんのほうを見たり、浴槽の中をのぞいたり、前足でちょいちょいと触れたりしながら、どこか困惑したような表情を浮かべているようにも見えます。



この投稿には1.7万件超の“いいね”が集まり、「おそるおそる見てる」「一生懸命考えてるのかわいすぎる」「信じられないものを見ているお顔」「2枚目の確認してる顔がかわいすぎて！」「3枚目が本当にそう思ってる顔に見える」「無事を確かめに来てくれるのかわいいね」など、反響の声が相次いでいます。



お湯の音に誘われて… いつものように浴室へ

飼い主さん（@mtk_rg）によると、この日、お風呂に入ろうと浴室に向かうと、みつきさんはあとをついてきたそうです。実は、お迎え当初からよく見られる行動だといいます。



「我が家に来たころから、シャワーのときも風呂場の脱衣所でよく待つようになりました。浴槽にお湯をはるときは、お湯が流れる音を気にして、おそるおそるのぞいています」



本来、みつきさんはお水が苦手。それでも、飼い主さんがそのお水に浸かっているとなると、気になってしかたがないようです。



「このときも、私の無事を確認するように、肩や膝をちょいちょいと触っていました。大丈夫だとわかると、そのまま座り込んで、あがるのを待っていましたね。『心配なの？ かわいいね。優しい子だなあ』と思いました」



飼い主さんをよく見ている、優しいみつきさん

水が苦手でも、大切な家族のそばにいたい--。みつきさんの健気な行動に、多くの人が心を和ませたようです。



ふだんのみつきさんは、どのような性格なのでしょうか。



「さびしがりやで、おしゃべり上手。猫は苦手なようです。動画などで猫の鳴き声を耳にすると、鳴き声の出どころより先に、飼い主の顔をのぞきこんで安否を確認してくれます。とても優しい子です」



みつきさんのまっすぐなまなざしは、日常の中にある幸せをそっと映し出していました。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）