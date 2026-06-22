山形市によりますと、きょう午前５時ごろ、山形市下東山の山林で体長およそ１メートルのクマ１頭が目撃されました。

【写真を見る】【地図あり】山形市下東山の山林でクマ1頭目撃 市が注意呼びかけ

現場は、高瀬コミュニティーセンターから西へおよそ１．５キロメートル地点ということです。

市が注意を呼びかけています。

■クマ目撃場所（地図）

■６月のクマ目撃情報（山形市）

6月22日（月曜） 午前5時00分頃 大字下東山地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月22日（月曜） 午前6時00分頃 大字下椹沢地内の河川敷にてクマ1頭を目撃

6月21日（日曜） 午前6時00分頃 大字山寺地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月19日（金曜） 午前11時55分頃 大字八森の道路法面にてクマ1頭を目撃

6月17日（水曜） 午後6時00分頃 大字岩波地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月15日（月曜） 午後8時30分頃 大字柏倉地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月16日（火曜） 午後9時30分頃 みはらしの丘五丁目地内の駐車場にてクマ1頭を目撃

6月16日（火曜） 午前9時00分頃 大字土坂地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月16日（火曜） 午前9時25分頃 蔵王半郷地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月15日（月曜） 午後3時30分頃 蔵王半郷地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月15日（月曜） 午前10時00分頃 大字柏倉地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月15日（月曜） 午前8時00分頃 大字滑川地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月15日（月曜） 午後1時07分頃 大字平清水地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月15日（月曜） 午前10時20分頃 大字平清水地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月15日（月曜） 午前7時35分頃 大字菅沢地内の雑木林にてクマ1頭を目撃

6月14日（日曜） 午前7時30分頃 大字下東山地内の農地にてクマ1頭を目撃

6月14日（日曜） 午前7時00分頃 大字上東山地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月14日（日曜） 午前6時00分頃 大字山寺地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月12日（金曜） 午後6時23分頃 大字岩波地内の農地にてクマ1頭を目撃

6月12日（金曜） 午後3時50分頃 大字平清水地内の駐車場にてクマ1頭を目撃

6月12日（金曜） 午後3時14分頃 大字平清水地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月12日（金曜） 午前7時45分頃 大字村木沢地内の雑木林にてクマ1頭を目撃

6月10日（水曜） 午後7時10分頃 立谷川三丁目地内の路上にてクマのような動物1頭を目撃

6月10日（水曜） 午前8時20分頃 大字松原地内の雑木林にてクマ1頭を目撃

6月8日（月曜） 午前10時00分頃 大字関沢地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月9日（火曜） 午後3時10分頃 大字妙見寺地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月9日（火曜） 午後2時00分頃 蔵王松ケ丘一丁目地内の会社敷地にてクマによるサクランボの食害を確認

6月9日（火曜） 午前8時50分頃 大字山寺地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月6日（土曜） 午後3時30分頃 大字山寺地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月6日（土曜） 午後1時00分頃 大字平清水地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月5日（金曜） 午前7時58分頃 大字山寺地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月4日（木曜） 午後7時10分頃 大字下東山地内の河川敷にてクマのような動物1頭を目撃

6月4日（木曜） 午後6時53分頃 大字山寺地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月4日（木曜） 午後1時15分頃 大字妙見寺地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月3日（水曜） 午前10時10分頃 富神前地内の農地にてクマのような動物2頭を目撃

6月2日（火曜） 午後9時45分頃 泉町地内の路上にてクマのような動物1頭を目撃

6月2日（火曜） 午後6時20分頃 大字岩波地内の農地にてクマ1頭を目撃

6月2日（火曜） 午前11時30分頃 大字村木沢地内の山林にてクマ1頭を目撃

6月2日（火曜） 午後2時18分頃 松波一丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月2日（火曜） 午後2時15分頃 松波一丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃

6月1日（月曜） 午前11時00分頃 大字山寺地内の線路付近にてクマ1頭を目撃

6月1日（月曜） 午前9時10分頃 大字山寺地内の路上にてクマ1頭を目撃