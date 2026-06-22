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■台風7号(メーカラー)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年6月22日12時45分発表　気象庁

22日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    非常に強い
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯17度40分 (17.7度)
東経127度30分 (127.5度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    940 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速    65 m/s (130 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 110 km (60 NM)
15m/s以上の強風域    北側 280 km (150 NM)
南側 220 km (120 NM)

23日0時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯18度25分 (18.4度)
東経126度00分 (126.0度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    935 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (135 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)
暴風警戒域    全域 190 km (105 NM)

23日12時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯19度05分 (19.1度)
東経125度05分 (125.1度)
進行方向、速さ    北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    935 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (135 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    全域 220 km (120 NM)

24日9時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯20度25分 (20.4度)
東経124度05分 (124.1度)
進行方向、速さ    北北西 ゆっくり
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (120 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)
暴風警戒域    全域 240 km (130 NM)

25日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯22度20分 (22.3度)
東経124度25分 (124.4度)
進行方向、速さ    北 ゆっくり
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    220 km (120 NM)
暴風警戒域    全域 310 km (170 NM)

26日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯24度50分 (24.8度)
東経125度50分 (125.8度)
進行方向、速さ    北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)
暴風警戒域    全域 350 km (190 NM)

27日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    東シナ海
予報円の中心    北緯29度20分 (29.3度)
東経129度40分 (129.7度)
進行方向、速さ    北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    460 km (250 NM)
 

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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