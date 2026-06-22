【台風情報】今後は右にカーブし沖縄に接近か...非常に強い台風7号(メーカラー) このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速70メートル予想 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風7号(メーカラー)
2026年6月22日12時45分発表 気象庁
22日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 非常に強い
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯17度40分 (17.7度)
東経127度30分 (127.5度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 940 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 110 km (60 NM)
15m/s以上の強風域 北側 280 km (150 NM)
南側 220 km (120 NM)
23日0時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯18度25分 (18.4度)
東経126度00分 (126.0度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 190 km (105 NM)
23日12時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯19度05分 (19.1度)
東経125度05分 (125.1度)
進行方向、速さ 北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 220 km (120 NM)
24日9時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯20度25分 (20.4度)
東経124度05分 (124.1度)
進行方向、速さ 北北西 ゆっくり
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
暴風警戒域 全域 240 km (130 NM)
25日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯22度20分 (22.3度)
東経124度25分 (124.4度)
進行方向、速さ 北 ゆっくり
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
暴風警戒域 全域 310 km (170 NM)
26日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯24度50分 (24.8度)
東経125度50分 (125.8度)
進行方向、速さ 北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 350 km (190 NM)
27日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 東シナ海
予報円の中心 北緯29度20分 (29.3度)
東経129度40分 (129.7度)
進行方向、速さ 北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）
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