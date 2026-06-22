ストッキング製造の福西メリヤス（株）（奈良）が破産開始決定
福西メリヤス（株）（大和高田市）と関連2社は6月11日、奈良地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には谷口宗彦弁護士（わかくさ法律事務所、奈良市登大路町5）が選任された。
負債は現在調査中。
福西メリヤスは、1951年創業。当初は県内産業である靴下製造を軸としていたが、同業者の増加もあって1967年よりストッキングの製造に業態を変更し、国内有数のパンティストッキングメーカーに成長。大手メーカーからの委託を受けOEM生産を主体として展開し、1992年5月期には売上高54億4057万円を計上していた。
近年は中国向けの「超極太タイツ」などの貢献でやや盛り返したが、ピーク時からは大きく見劣りする業績で推移。タイツやレギンス、さらには機能性を付加価値とした新商品のリリースにより売上確保に取り組んだものの、2025年5月期の売上高は11億8870万円にとどまった。
近年は赤字を散発するなど採算面も悪化。グループを含めた多額の負債が重荷となって資金繰りが逼迫し、今年5月29日に事業を停止していた。
同時に破産開始決定を受けたのは、以下の2社。
・日本クレビオ（株）（TSRコード:620109823、法人番号:4150001013222、同所、設立1992（平成4）年11月、資本金1000万円、副資材ほか販売）
・（有）福西商事（TSRコード:620100818、法人番号:2150002009320、同市野口567、設立1988（昭和63年）年12月、資本金500万円、撚糸加工業）
・福西メリヤス（株）（TSRコード:620017406、法人番号:8150001013359、大和高田市野口153−1、登記上：同市野口153、設立1961（昭和36）年6月、資本金1800万円）