DAIGO、娘にもらった父の日ギフトを披露 「遺伝ってすごい」“ユーモアあふれる”贈り物に反響 妻は北川景子
俳優・北川景子（39）の夫でミュージシャン・タレントのDAIGO（48）が21日、自身のインスタグラムを更新。長女（5）からもらった“父の日ギフト”を披露した。
【写真】「遺伝ってすごい」「かわいいプレゼント」娘にもらった“父の日ギフト”披露のDAIGO
DAIGOは「今日は父の日」と書き出すと、「娘がビー玉を三つくれました」と紹介。「サンキュー！3球!!」とダジャレ交じりにマリンブルーの模様が入った3つのビー玉を写真でシェアした。
ハッシュタグでは、「#父親にも電話しました」と自身も父親と交流したことを明かすとともに、「#全世界のお父さんお疲れ様です」とメッセージを記した。
コメント欄には「かわいいプレゼント 綺麗なビー玉だね」「遺伝ってすごい3球サンキューはすごい」「引き継がれていますね」「娘ちゃんの宝物をプレゼントしたのかな」「きっと娘さんが自分の宝物の中から選んでプレゼントされたんでしょうね。パパにならあげたいって。その心がうれしい何よりの成長」「一生の宝物になりますね」など、さまざまな反響が寄せられている。
DAIGOと北川は、2016年1月に結婚。20年9月に長女（5）、24年1月に長男（2）の誕生を報告した。
【写真】「遺伝ってすごい」「かわいいプレゼント」娘にもらった“父の日ギフト”披露のDAIGO
DAIGOは「今日は父の日」と書き出すと、「娘がビー玉を三つくれました」と紹介。「サンキュー！3球!!」とダジャレ交じりにマリンブルーの模様が入った3つのビー玉を写真でシェアした。
ハッシュタグでは、「#父親にも電話しました」と自身も父親と交流したことを明かすとともに、「#全世界のお父さんお疲れ様です」とメッセージを記した。
DAIGOと北川は、2016年1月に結婚。20年9月に長女（5）、24年1月に長男（2）の誕生を報告した。