藤原紀香、実父との2ショット公開 ほほ笑ましい父娘の姿に「お父様 ほんとに嬉しそう」「紀香さん 娘の顔になってる」
俳優の藤原紀香（54）が21日、自身のインスタグラムを更新。父との親子2ショットを公開した。
【写真】「素敵なお父様」実父とのほほ笑ましい2ショットを公開した藤原紀香
“父の日”のこの日、「朝から写真を見ていました」と父との思い出を振り返った藤原は、「私が司会を務めた演歌の祭典へ、演歌好きの父を招待した日」の写真をアップ。照れくさそうに笑顔を浮かべる父に藤原が寄り添う、ほほ笑ましい親子の姿が写し出されている。
藤原は「思い出は、記憶の中でずっと生き続ける宝物」と“父の記憶”に思いを寄せていた。
この投稿には、「素敵なお父様」「笑顔がとても素敵」「お父様 ほんとに嬉しそう」「紀香さん 娘の顔になってる」「きっといつも紀香さんのことを優しく見守ってくれてると思います」などの声が寄せられている。
【写真】「素敵なお父様」実父とのほほ笑ましい2ショットを公開した藤原紀香
“父の日”のこの日、「朝から写真を見ていました」と父との思い出を振り返った藤原は、「私が司会を務めた演歌の祭典へ、演歌好きの父を招待した日」の写真をアップ。照れくさそうに笑顔を浮かべる父に藤原が寄り添う、ほほ笑ましい親子の姿が写し出されている。
藤原は「思い出は、記憶の中でずっと生き続ける宝物」と“父の記憶”に思いを寄せていた。
この投稿には、「素敵なお父様」「笑顔がとても素敵」「お父様 ほんとに嬉しそう」「紀香さん 娘の顔になってる」「きっといつも紀香さんのことを優しく見守ってくれてると思います」などの声が寄せられている。