【球宴ファン投票】遊撃手のデッドヒートが続く 日本ハム・水野達稀が再び首位奪取〈パ・リーグ第21回中間発表〉
NPB(日本野球機構)は22日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第21回中間発表を行いました。
パ・リーグでは遊撃手部門がデッドヒート。発表ごとに首位が入れ替わる展開となっていますが、今回の発表で日本ハム・水野達稀選手が再び首位に躍り出ました。2位のロッテ・友杉篤輝選手との差は1万票ほど。投票締め切りまで1週間を切る中、1位争いに注目です。
ここまでのパ・リーグでの得票数1位は外野手部門の万波中正選手。50万票を目前としています。2位は先日両リーグ最速の20本塁打に到達した三塁手部門・栗原陵矢選手(ソフトバンク)です。
ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。
▽パ・リーグ ファン投票 第21回中間発表
【先発投手】
1位 伊藤大海(日本ハム)231,999票
2位 平良海馬(西武)165,156票
3位 大津亮介(ソフトバンク)121,579票
【中継投手】
1位 鈴木昭汰(ロッテ)260,691票
2位 甲斐野央(西武)220,112票
3位 田中正義(日本ハム)217,290票
【抑え投手】
1位 マチャド(オリックス)285,320票
2位 横山陸人(ロッテ)268,914票
3位 柳川大晟(日本ハム)214,135票
【捕手】
1位 田宮裕涼(日本ハム)356,012票
2位 若月健矢(オリックス)215,468票
3位 海野隆司(ソフトバンク)160,672票
【一塁手】
1位 清宮幸太郎(日本ハム)428,020票
2位 ネビン(西武)333,080票
3位 ソト(ロッテ)241,685票
【二塁手】
1位 小川龍成(ロッテ)329,266票
2位 太田椋(オリックス)286,074票
3位 牧原大成(ソフトバンク)224,276票
【三塁手】
1位 栗原陵矢(ソフトバンク)469,219票
2位 郡司裕也(日本ハム)258,289票
3位 宗佑磨(オリックス)167,666票
【遊撃手】
1位 水野達稀(日本ハム)260,622票
2位 友杉篤輝(ロッテ)250,843票
3位 村林一輝(楽天)190,197票
【外野手】
1位 万波中正(日本ハム)494,258票
2位 西川史礁(ロッテ)422,688票
3位 周東佑京(ソフトバンク)375,930票
4位 近藤健介(ソフトバンク)338,050票
5位 西川龍馬(オリックス)229,223票
1位 レイエス(日本ハム)443,107票
2位 柳田悠岐(ソフトバンク)304,645票
3位 ポランコ(ロッテ)189,310票