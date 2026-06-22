Travis Japanの松田元太（27）が22日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。かつて同じ事務所に所属していた「大先輩」との交流について語った。

この日のゲストはタレントで歌手の北山宏光と、元「BiSH」で歌手、女優のセントチヒロ・チッチ。北山は23年8月で「Kis−My−Ft2」を卒業し、ジャニーズ事務所（現SMILE−UP.）を退所。同年9月から、滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所TOBEに所属している。

松田は北山について「大先輩ですよ」「ずっと直属でお世話になっていて」と同じ事務所時代の関係を語り、先日も共に食事に行き「ぽかぽか」に出演してほしいと話していたと打ち明けた。

それでも北山に対する勝手なイメージとして「距離感難しいっぽい」とコメント。難しく感じているのかと聞かれて「正直」とぶっちゃけた。

理由については食事に行った際は2人で「久々にお会いできてうれしかったんですけれども。お仕事のお話もして。お酒も入っていい感じに、いい時間だったんですよ。“また行きましょう！”って終わった後に、ごちそうにもなって」としたものの、「でまたLINEで“また行きましょうね”って言ったら“行きましょう”みたいな」とあっさりとした返答だったと打ち明けた。

「その温度感というか。さっきまで“ウワーッ！”ってやってたのに、“また行きましょう、では”みたいな…。急に冷たくなるんですよ」「AIとLINEしているのかな、みたいな。寂しくなっちゃうんで」とぼやいてみせた。

北山はこれには「×」の札を掲げて否定。「そもそもご飯行ってるじゃない？その距離感はあるじゃない？」と強調したが、松田は「でも連絡だと急に男を出してきますよね」とツッコミを入れた。

北山は「でも確かに後輩とかとLINEじゃないけど、メールとか連絡取るときに、絵文字を付けていいのかっていうのがちょっと難しい」とためらいがあったと告白した。

松田は自身は先輩でも気を使いながらもカラフルに、絵文字を使っていると言い「もうちょっと優しくしてほしいです」と要望。北山は「えっ、これ以上？連絡もこれ以上した方がいいっていうこと？」と驚いた様子で話した。

松田は「何なら自撮りを送り合うぐらいの…」親しい仲になりたいと訴えた。番組最後にも「（LINEでも）優しくしてくださいね」とお願いし、北山は笑いながら「優しくしてるよね。絵文字をね、つけるよ今度から」と約束した。