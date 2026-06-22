ももいろクローバーＺの佐々木彩夏が、３０歳を迎えた記念に初の単独写真集「ぺろり」（ＳＤＰ）を１０月８日にリリースする。

これまでもメンバーたちは３０歳の節目にソロ写真集を発売しており、満を持して最年少がテーマにしたのは「食」。食べることが大好きなあーりんが、自身のファン・プニノフに向けて、思い出の一皿に辿り着くまでの景色や記憶、人とのつながりを辿る“食旅”として構成されている。

本人が慣れ親しんだ地元・神奈川をはじめ、東京、北海道など、ゆかりの地の行きつけのお店や思い出の場所を巡りながら愛してやまない味と再会。「串カツ田中」や「銀座コージーコーナーのシュークリーム」、「横浜中華街」など、大好きな味をぺろりとしている。

以下、本人コメント全文

「３０歳の節目に初めての単独写真集を出版させていただくことになりました！

今まで１８年間活動してきて、本当にファンの皆さんには成長を見守り続けていただいていると感じています。

そんな大切な節目だからこそ、等身大の姿と、私がリアルに好きな『食』や『旅』をいっぱい詰め込みました。

今回は、私のゆかりの地を撮影場所に選んでいるので、ロケ地にもきっとワクワクしてもらえると思います♡

この写真集を見ながらごはんを食べると、隣で一緒にごはんを食べたり旅行をしているような気分になれると思うので、ぜひやってみてくださいね！そして、皆さんのお気に入りの一枚を見つけてもらえたら嬉しいです」