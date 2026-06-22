テレビ朝日系のスーパー戦隊シリーズで長くスーツアクターを務めたアクション俳優の清家利一（せいけ・りいち）さんが１７日に亡くなったことが２２日、所属事務所・ジャパンアクションエンタープライズから発表された。５９歳だった。葬儀は遺族の意向で２０日に執り行われたという。

事務所はＸで「弊社所属俳優１４期、清家利一につきまして、２０２６年６月１７日逝去いたしました」と報告。「皆様方の生前のご厚情に心より感謝と共に、謹んでご通知申し上げます」と続けた。

清家さんは４月９日、自身のＸで「しばらく入院します。無事退院出来るように頑張ります！」と投稿。闘病中も投稿を続け、５月１４日には車椅子に乗って、右手を挙げる写真と共に「入院してから１ヶ月と少し まだ退院出来ない 抗がん剤はまだ続く 元気です でもとにかく暇だ！」とつづっていた。

清家さんは多くの映画、ドラマにスーツアクターとして活躍。中でもスーパー戦隊シリーズは「烈車戦隊トッキュウジャー」（１４年）から「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（今年２月まで）まで１２作に登場。俳優としても活動し、ＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」（２０年）に織田信長の叔父・織田信康役で出演。アクション監督としても活動した。