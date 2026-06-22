サッカー元日本代表でタレントの武田修宏（59）が22日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演し、20日（日本時間21日）のFIFAワールドカップ（W杯）でチュニジアに4−0と大勝した日本代表の森保一監督からのメッセージを紹介した。

日本は前半4分、MF鎌田大地がゴール前で、左クロスを左足バックヒールで流し込む技ありゴールで先制。同31分には、FW上田綺世の今大会初ゴールが飛び出し、2点リードでハーフタイムを迎えた。後半にも24分にMF伊東純也が大会初ゴール。同38分にも上田がヘディングでダメ押しの4点目を決めた。日本代表としてはW杯史上最多の4ゴールを挙げて4−0と圧勝。勝ち点を4に伸ばし、F組2位に浮上した。

武田は現役時代、森保一監督とともに日本代表として戦い、93年のW杯アジア最終予選での“ドーハの悲劇”を体験した仲間同士。試合後にはメールでやりとりがあったという。

「普段まめに（連絡を）していますけど、試合が終わった後に“チュニジア戦を応援してくれてありがとうございました”と。“相手は監督が代わったりして、どんな戦い方をするか分からなかったんだけど、自分たちが積み上げてきたコンセプトをコーチ陣がしっかりと頑張って、コーチ陣が素晴らしかった”というのと、最後は“今日の勝利が日本人の勝利と誇り自信と活力、日本人が盛り上がってくれるとうれしいですよ”というメールが来ました」

試合前に武田が「頑張って下さい」と、簡単な激励メッセージを送ったことに対する返信だったという。「気を遣ってくれて、俺に“夜分遅くすみません”って。いやいや、そんなつもりはなくて。そこまで気を遣って。いつも激励の“頑張れよ”って送るんですよ」。すると、MCの宮根誠司は「“夜分遅くすみません”って、森保さんの方が疲れてますよね？」とツッコミを入れていた。