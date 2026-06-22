外務省と国際協力機構（ＪＩＣＡ）は、途上国の宇宙分野での人材育成支援を拡充する。

これまでの政府機関や大学に加え、今夏にもスタートアップ（新興企業）でも人材の受け入れを始める。各国の宇宙分野の中核を担う人材と交流を深め、日本企業の海外展開や宇宙空間での法の支配の強化につなげる狙いがある。

宇宙は近年、衛星の打ち上げコストの低下で、政府と民間の双方で利用が拡大している。特に途上国では、レーダーで地形を測定して浸水しやすい地域を特定したり、衛星画像の解析で作物の収穫量を計算したりして、防災や農業での利用が進んでいる。

新興企業による受け入れでは、政府開発援助（ＯＤＡ）の技術協力の枠組みを活用する。アジアやアフリカを中心に、インド、フィリピン、ケニアなど１２か国の政府職員や民間企業の社員、学生らを対象に、小型人工衛星の製造や衛星データの分析・利用などを実習してもらう。受け入れ期間は１〜２週間で、人数は十数人を想定している。

ＪＩＣＡは２０２１年から宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）と連携し、途上国の宇宙人材を大学や省庁などで受け入れている。これまで８か国２４人が衛星の設計や打ち上げに必要な法制度などを学んだ実績がある。ＪＩＣＡ担当者は、新興企業での人材受け入れについて「学べる技術の幅がさらに広がる」と意義を語る。

受け入れる新興企業側にも、途上国の宇宙分野を担当する政府機関や企業との接点を作ることができるメリットがある。将来の海外進出につなげ、現地の衛星データを収集できるようになれば、ビジネスチャンスも大きく広がる。

中国は米国に対抗し、軍事利用を視野に宇宙開発や自国に有利なルールの拡大を進めている。日本は途上国の支援を通じ、宇宙空間における法の支配の強化につなげたい考えだ。同省幹部は「宇宙利用は急速に広がっており、多くの国との連携が重要となる。官民で日本の存在感を高めていきたい」と話している。