警察官をかたり「口座の調査」などと偽って資産をだまし取る「ニセ警察詐欺」で、高齢者らに現金の代わりに金地金（金塊）を用意させる手口が後を絶たない。

金の価格高騰や持ち運びやすさが背景にあるとみられ、警察は警戒を続けている。（丸山滉一、木村雄二）

京都市内の８０歳代女性宅に、警視庁の警察官を名乗る人物から電話があったのは昨年１１月だった。「資金洗浄事件を捜査している。あなたに逮捕状が出ている」という内容だった。

京都府警によると、女性は電話の相手からＳＮＳでのやり取りに誘導され、通話機能で「犯罪に関与している可能性があるので資産を調べる」と告げられた。

その後、「資産を差し押さえる」という理由から金を買うように指示され、金塊１キロ・グラム（時価約２２００万円相当）を購入。指定された通り自宅の前に金塊を置いたところ、だまし取られた。

電話には郵便局や検察庁の職員を装った人物も次々と登場し、「現金はかさばる」と言って金塊を用意させていたという。

警察庁によると、昨年のニセ警察詐欺の被害額は約１００５億円。このうち被害品が金塊の事件は３５都道府県で計１６３件あった。被害額は約５８億円（５％）で、前年から急増した。

今年はさらに被害が拡大している。３月末までの被害は暫定値で７７件（約３５億円）。１月には奈良市の７０歳代男性が１億円超の金塊をだまし取られた。５月中旬〜今月上旬にも横浜市や静岡県で金塊と現金を詐取される被害があった。

嫌疑をかけてから「身の潔白を証明するため」などと言って資産を聞き出すのが主な手口で、「金塊を購入した資金が金融庁に行く。金融庁でお金を調べる」などとかたるものもある。

これまでの捜査では、犯罪組織が被害者に貴金属販売店で金塊を買わせた上で、自宅の玄関先や公園の滑り台、スーパーの駐車場などに置かせて回収する手口が確認されているという。

金融機関は近年、警察との間で不審な送金の情報共有を強化し、犯罪に使われた口座の凍結を進めている。一方、国内の金価格の代表的指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格（１グラム当たり、税込み）は今年３月、３年前の約３倍となる３万円前後まで一時上昇した。最近も２万４０００円前後で推移する。

ある警察幹部は「監視強化の動きを警戒し、資産性が高く、持ち運びや換金もしやすい金塊に狙いを付けたのではないか」とみる。

警察庁は、貴金属販売事業者らと「情報連絡会議」を開くなどし、金塊の購入を希望する人が詐欺被害に遭っている疑いがある場合は、警察に早期に通報するよう求めている。

即日現金化求める不審客、買い取り店で相次ぐ

買い取り専門店の運営会社が取材に応じ、金塊を即日で現金化してほしいと求める不審な客が相次いでいると明かした。

「金５キロある。今日のうちに現金にできる？」。東京・銀座のビルに入る「買取大吉 銀座中央通り店」。昨年１１月に訪れた５人組の外国人男性らは片言の日本語でこう語り、店員に金塊の写真を見せてきた。

この日の金価格は１グラム当たり約２万３０００円。５キロ・グラムあれば時価約１億１５００万円に相当した。

「モノあるから」と言って、大きなカバンを見せる男性たち。急ぐ様子を不審に思った店員が「本社で預かってＸ線検査する」と言うと、「いいや」と言って店を出ていったという。

犯罪組織は金塊を現金化し、資金洗浄しているとみられる。同社では、持ち込まれた金塊の製造番号を警察から提供された被害品リストと照合。売却理由や入手経路の確認をマニュアル化している。被害品を買い取り犯罪に加担することになれば、証拠品として押収され損失にもなるためだ。

約２００の直営店に金の売却目的で訪れた客は今年３月、昨年８月に比べると５割増えた。現金化を急いだり、入手経路の説明が曖昧だったりするケースも目立つという。同社の担当者は、「被害品の買い取りを防ぎ、社会的な責務を果たしたい」と話した。