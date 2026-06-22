アルピニスト野口健氏の長女・野口絵子さん（22）が、22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。初登山での経験を振り返った。

幼い頃から父とともに山や自然に親しみ、今では6000メートル級の山を3つも制覇した絵子さん。中学は英国、高校はニュージーランドの全寮制の学校で過ごし、今年1月には第58回ミス日本グランプリにも輝いた。

初登山は8歳の時。当時東京に住んでおり、父の「雪を見たいか？」の言葉に「行く！」と即答すると、連れて来られたのは「吹雪のマイナス17度の八ヶ岳」。標高2800メートル級ながら、絵子さんは「それが登山デビュー」と振り返った。

登山中、指先が冷えて痛みを感じ、父に「痛いよ、痛いよ」と訴えたが、父は「痛いってことは感覚が残ってるからまだ大丈夫」とサラリ。「いずれ感覚がなくなって、ポロッと指が落ちる。凍傷って言ってそれは危ないから、その時は教えて」と指示されたという。

しかし結局登頂できず、父は「すいません、絵子さん。今日は登らないで帰ります」と目前で断念。「世の中には、していい無理と、してはいけない無理がある」との説明に、モヤモヤしながら下山したそう。

すると翌日、自身ら以外の登山者が八ヶ岳で遭難したというニュースが。そのため絵子さんは「何となく8歳ながら、していい無理としてはいけない無理」と理解したといい、「つまり欲を出しちゃいけない」と実感したことを明かしていた。