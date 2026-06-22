サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、日本代表を戦術面でサポートする学生たちがいる。

対戦相手の特徴などを調べる筑波大蹴球（しゅうきゅう）部の「分析部隊」だ。２０年以上にわたって日本代表を陰で支えてきており、今回も「日本の勝利に貢献したい」と意気込む。（つくば支局 吉村悠）

「ここは裏から抜け出している」「ゴール前で止まってボールを待っているな」。１８日、蹴球部の部室では情報学群情報科学類４年の上田一斗さん（２１）がＷ杯の試合の映像と向き合っていた。

上田さんの担当は１次リーグＩ組で戦うアフリカ・セネガル代表の分析だ。ともに勝ち上がれば決勝トーナメントで日本代表と対戦する可能性がある。

上田さんは映像を繰り返し見て選手の強みや弱点、動きの特徴などをつかむ。１選手につき４時間以上の映像を見て約５０の場面を切り抜き、約１０分の動画にまとめる。ドリブルが得意な選手は「縦突破◎」、ロングパスへの対応が苦手なら「ロングボール対応△」と字幕を入れるなど、分かりやすさを心がける。

分析対象は出場４８か国のうち、決勝トーナメントで対戦する可能性のある約４０か国。２８人態勢で、動画製作のほか、基礎データや現地メディアの記事の収集、陣形の分析などを分担し、日本代表に同行する分析専門スタッフへ情報を送る。分析結果は攻撃や守備の戦術立案などに活用される。

上田さんは「選手やコーチに役立つ情報を届けるため、対戦相手に一番詳しくなければいけない」と意気込む。

筑波大は三笘薫選手（２９）（ブライトン）や、今大会でも活躍する谷口彰悟選手（３４）（シントトロイデン）ら代表選手を輩出してきた。対戦相手を分析する人材の育成でも実績があり、日本代表の分析専門スタッフ６人のうち５人が同大の卒業生らだ。

Ｗ杯での分析部隊の活動は２００２年の日韓大会の頃から。４年前のカタール大会では、分析していたクロアチアと日本が決勝トーナメントで対戦した。ＰＫ戦までもつれこんだ試合で、クロアチアの選手のシュートを放つ方向、タイミングなどの情報を送った。分析しても勝てるとは限らず、実際の試合内容と比較して分析結果を検証し、次に生かしている。

先月２８日、学生たちが千葉市での日本代表のキャンプを見学した際、森保一監督（５７）から「自信を持って戦えるのは皆さんの分析のおかげ」などと声をかけられた。上田さんは「陰の活動に目を向け、信頼してくれている」と喜んだ。

蹴球部の小井土正亮監督（４８）は「選手らと一緒に戦っており、その頑張りが勝利につながればうれしい」と期待する。