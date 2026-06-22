女優の北香那（28）が、21日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜）にゲスト出演。台本の覚え方を明かし、共演者を驚かせた。

占師の彌彌告さんが北について占い、水星が入っている位置から「自分とコミュニケーションする。自問自答、一人説法をする」と指摘。すると北は「そうです〜！ 常に『今日の何々大丈夫だったかな』『私こうだったっけ？』『こうしちゃったけど、どうだったんだろう？』ってことが、ずっと頭の中を駆け巡っているんで。テレビにずっと集中して見るとかが、ちょっと難しい。だから台本とか覚えるときとかは、一瞬頭の中の会話を無にさせて始める」と打ち明けた。

彌彌告さんが「この水星って目から情報が入ってくる人なので、1回見ただけでかなり覚えちゃう」と伝えると、北は「そうです。セリフも写真で覚えています」と明かした。共演の眞島秀和が「すぐ覚えるタイプの人？」と聞くと、「そうかもしれません」と答え、眞島は「すごいな…」と驚いた。

北は「セリフ覚えるときに頭の中にセリフの…台本の写真をそのまま入れてるので。台本をしゃべってるときはその台本を読んでるってことです。頭の中にある写真として残した台本をそのまま読んでるって感覚なので」と説明。すると眞島は「ちょっと言ってること、よく分かんない」と笑った。